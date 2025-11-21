„EMBank“ suteikė 1,9 mln. eurų paskolą įmonei „Numai“

Kaip teigia „Numai“ įmonės vadovas Aurimas Čiagus, finansavimas leis ne tik efektyviau valdyti esamą turtą, bet ir atlaisvinus investuotas lėšas toliau plėsti valdomą NT portfelį.
„Šis finansavimas suteikia mums daugiau lankstumo – galime greičiau reinvestuoti jau investuotas lėšas ir sparčiau auginti savo valdomą portfelį. Partnerių pasitikėjimas mums yra labai svarbus, nes jis leidžia judėti į priekį užtikrintai ir nuosekliai“, – teigė A. Čiagus.
„EMBank“ vyresnysis ryšių su klientais vadovas Liutauras Pladis džiaugiasi ilgamečiu bendradarbiavimu tarp banko ir „Numai“ grupės finansuojant naujus grupės poreikius.
„Lietuvos nekilnojamojo turto rinka išlieka aktyvi, o artimiausiu metu prognozuojamas tolesnis jos augimas. Tai rodo, kad gyventojų siekis turėti nuosavą būstą išlieka stiprus. Vis dėlto ne visi turi pakankamai lėšų pradiniam įnašui, todėl būsto įsigijimas dažnai nusikelia į ateitį. NT rinkoje atsiranda alternatyvių sprendimų, padedančių įveikti šį iššūkį, ir prie vieno jų augimo prisideda „EMBank“. Vienas iš mūsų banko tikslų – aktyviai skatinti inovatyvių verslų augimą ir plėtrą Lietuvoje, todėl bendradarbiavimas su „Numai“ nėra atsitiktinumas“, – sakė L. Pladis.
„European Merchant Bank“ į įmones žvelgia plačiau nei tradiciniai finansuotojai – mato ne tik dabartinę situaciją, bet ir ilgalaikį augimo potencialą bei sektoriaus perspektyvas. Todėl banko siūlomi finansavimo sprendimai pritaikyti kiekvienam verslui individualiai – su lanksčiomis sąlygomis, greitu aptarnavimu ir profesionaliomis konsultacijomis.
„Numai“ – 2019 m. įkurtas pirmasis nepriklausomas „Nuomokis ir pirk“ paslaugos teikėjas Europos sąjungoje (ES). Šiuo metu įmonė valdo daugiau nei 35 mln. eurų vertės siekiantį NT portfelį, kurį sudaro gyvenamasis NT Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Taline.
