„Emsi“ ir „Circle K“ verslo mainai

Taryba pranešė gavusi „Emsi“ prašymą įsigyti degalines, esančias Tauragės Dariaus ir Girėno gatvėje, Šiaulių Vilniaus gatvėje ir Panevėžio Klaipėdos gatvėje. Šiose vietose veikia degalinių tinklo „Circle K“ automatinės degalinės.
„Circle K“ vadovas Baltijos šalyse Skirmantas Mačiukas BNS patvirtino, kad „Emsi“ siekia įsigyti tris šio tinklo valdomas degalines.
Sandorio vertės jis neatskleidė, bet teigė, kad „Circle K Lietuva“ iš „Emsi“ pirks jų Nemenčinės plente valdomą degalinę, šis prašymas Konkurencijos tarybai buvo pateiktas penktadienį.
„Emsi“ perka iš mūsų tris, o mes perkame iš „Emsio“ vieną. Čia yra toks labiau gal apsikeitimas. Pagal verslą ir pagal poreikį išsigryninome, kad keičiamės tomis, kurių mums ir jiems labiau reikia. Toks gražus konkurentų apsikeitimas“, – BNS sakė S. Mačiukas.
Kaip rašė BNS, 2024 metais keturias degalines be leidimo įsigijusi „Emsi“ šiemet kovą gavo Konkurencijos tarybos leidimą sandoriams. „Emsi“ netiesiogiai, per susijusią bendrovę „Antira“ įsigijo dvi degalines Kaune – Vandžiogalos plente ir Masiulio gatvėje. Be to, ji iš bendrovės „Takuras“ įsigijo degalines Vilniaus Kirtimų gatvėje bei Maišiagaloje.
Taryba pernai lapkritį skyrė 1 mln. eurų baudą už tai, kad įmonė be leidimo perėmė šių degalinių kontrolę.
„Emsi“ ir jos perimtų degalinių pajamos Lietuvoje viršijo 2 mln. eurų, o jų suminės bendrosios pajamos buvo didesnės nei 20 mln. eurų, dėl to bendrovė privalėjo iš anksto kreiptis į Konkurencijos tarybą bei gauti leidimą.
Pernai „Emsi“ grynasis pelnas sumenko 1,8 karto iki 3,02 mln. eurų (2024 metais – 5,32 mln. eurų), o pardavimo pajamos mažėjo 8,3 proc. iki 185,99 mln. eurų (202,99 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
Tuo metu „Circkle K Lietuva“ 2024-2025 finansiniais metais grynąjį pelną augino 1,5 karto iki 43,15 mln. eurų, o pardavimo pajamas – 7,4 proc. iki 828,1 mln. eurų.
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