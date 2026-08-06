„Enefit“ vadovas palieka pareigas

Jį nuo rugpjūčio 10 dienos laikinai pakeis „Enefit“ valdybos narys Donatas Celešius, šiuo metu einantis bendrovės valdybos nario ir plėtros vadovo Baltijos šalyse ir Lenkijoje pareigas, pranešė įmonė.
„Pusantrų metų vadovo pareigose suteikė galimybę džiaugtis pasiektais rezultatais tiek bendrovės, tiek valstybės mastu“, – pranešime sakė V. Fiodorovičius.
Estijos „Enefit“, veikiančios Baltijos šalyse ir Lenkijoje, vadovas Gerritas Maesalu (Geritas Majesalus) teigia, kad pasikeitimai susiję su organizacijos augimu bei vykstančiais struktūros pokyčiais, atspindintys besikeičiančius verslo poreikius.
„Nuo šių metų pradžios visas su elektros energija susijusias sritis – mažmeninę ir didmeninę prekybą, atsinaujinančios energijos gamybą, plėtrą – sujungėme į vieną organizaciją. Tai – reikšmingas žingsnis stiprinant mūsų konkurencingumą, gerinant bendradarbiavimą skirtingose rinkose ir kuriant dar didesnę vertę klientams. Šių pasikeitimų kontekste, siekdami konkrečių verslo tikslų, pritaikome ir vadovų struktūrą“, – pranešime sakė G. Maesalu.
V. Fiodorovičius „Eesti Energia“ grupėje dirbo nuo 2021-ųjų pradžios, užėmęs energijos produktų vadovo Lenkijoje poziciją. Dvejus metus vadovavo Rizikų valdymo departamentui, dar metus – Rinkos tyrimų ir analitikos skyriui.
Nuo 2025 metų sausio jis ėjo „Enefit“ vadovo pareigas Lietuvoje.
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