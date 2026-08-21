„Epso-G“ grupės pajamos šiemet augo iki 327,8 mln. eurų

Grupės grynasis pelnas siekė 55,1 mln. eurų, kai prieš metus buvo patyrusi 41,3 mln. eurų nuostolių, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Epso-G“.
Grupės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 80,8 mln. eurų, kai prieš metus šis rodiklis buvo neigiamas – 29,2 mln. eurų.
Grupės koreguotas grynasis pelnas pernai augo 37,6 proc. iki 24,4 mln. eurų, koreguota EBITDA – 8,7 proc. iki 44,1 mln. eurų.
„Epso-G“ valdo 97,5 proc. elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ akcijų, 96,6 proc. gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ akcijų, 67 proc. energijos išteklių biržos „Baltpool“ akcijų, taip pat 100 proc. rangos darbų bendrovės „Tetas“ ir „Energy cells“ akcijų.
Vienintelė „Epso-G“ akcininkė yra Energetikos ministerija.
Naujausi komentarai