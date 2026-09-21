ESO: gauta 9,7 tūkst. prašymų atlyginti tiesioginius nuostolius

Kaip BNS sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156,6 tūkst. eurų pagal 926 prašymus.
„Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui (49 proc.), tokia pat dalis pateikė prašymus kompensuoti generatorių nuomą, įsigijimą ir kurą jiems, už apgyvendinimą kompensacijų prašymų sulaukta 2 proc.“, – teigė R. Juodkienė.
ESO duomenimis, prašymai kompensuoti iki 220 eurų sudaro 59 proc., iki 440 eurų – 19 proc., iki 660 eurų – 22 proc. visų prašymų.
Kaip rašė BNS, šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijos už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai – tiek privatūs, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuojama automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimu, rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970 metų turimus vėjo duomenis. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. klientų.
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