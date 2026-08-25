 ESO vadovas savo atsakomybę dėl situacijos po audros žada įvertinti atkūrus elektros tiekimą

ESO vadovas savo atsakomybę dėl situacijos po audros žada įvertinti atkūrus elektros tiekimą

2026-08-25 21:56
Augustas Stankevičius (BNS)

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) vadovas Renaldas Radvila savo atsakomybę dėl situacijos po savaitgalį siautusios audros žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas.

Renaldas Radvila
Renaldas Radvila / L. Balandžio/ BNS nuotr.

„Bendrovei vadovauju ketverius metus. Iš viso bendrovėje dirbu aštuonerius metus. Kalbant apie atsakomybę, tikrai ją reikės vertinti. Aš net neabejoju, kad atsiras, kas ją vertina, ir aš pats ją įvertinsiu“, – antradienį LRT laidoje „Dienos tema“ teigė R. Radvila.

„Dabar visas dėmesys yra sutelktas į atkūrimo darbus ir klientų prijungimą“, – kalbėjo jis.

Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.

Iki šiol elektros vis dar neturi iki 70 tūkst. vartotojų.

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Renaldas Radvila

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