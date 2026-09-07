ESO: visiems reikalavimus atitinkantiems klientams kompensacijos bus išmokėtos

„Absoliuti dauguma prašymų pateikiami per ESO savitarną, sistema veikia sklandžiai“, – pranešime sakė ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
„Visiems reikalavimus atitinkantiems klientams kompensacijos bus išmokėtos, ESO toliau priima prašymus. Šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifui neturės“, – teigė ji.
ESO duomenimis, 53 proc. jau gautų prašymų susiję su generatorių ir kuro išlaidomis, 44 proc. – sugedusiais maisto produktais, 3 proc. – apgyvendinimo išlaidomis.
„Jau dabar akivaizdu, kad kompensacijų skaičius ir suma viršys po 2024 metais šalį nusiaubusios audros „Kirsti“ išmokėtas sumas – po „Kirsti“ pagal analogišką tvarką kompensacijos buvo išmokėtos 1,1 tūkst. klientų, o bendra išmokėta suma siekė apie 100 tūkst. eurų. Šį kartą kompensacijų gavėjų skaičius ir bendra išmokų suma bus didesni“, – teigė R. Juodkienė.
ESO pirmadienį jau išmokėjo 91 kompensaciją, daugiausia – už sugedusius maisto produktus, o vidutinė suma siekia 56 eurus, pranešė ESO.
ESO gyventojams kompensuoja tiesioginius nuostolius, patirtus užsitęsus elektros tiekimo atkūrimui: sugedusį maistą, generatoriaus įsigijimo ar nuomos, kuro, būtinas apgyvendinimo išlaidas.
Daugiausia klientų, 63 proc., prašo 220 eurų, daugiausia neturėję elektros 3–6 paras ir prašantys atlyginti maisto produktų nuostolius.
440 eurų kompensacijos prašo 20 proc. klientų, 660 eurų – 17 proc., o dažniausiai prašoma kompensuoti išlaidas generatorių įsigijimui, nuomai ir kurui.
Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijos už elektros tiekimo atkūrimo termino viršijimą. Pastarąją išmoką gaus visi ESO klientai – tiek privatūs, tiek verslo – kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Ji bus apskaičiuojama automatiškai, todėl dėl jos kreiptis nereikia.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vertinimu, rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970 metų turimus vėjo duomenis.
Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkst. klientų. Pirmadienio rytą elektros dar neturėjo apie 1,2 tūkst. vartotojų.
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