„Etransport“: į tragišką avariją patekęs automobilis mūsų įmonei nepriklauso

Per avariją žuvę trys žmonės vyko automobiliu „Toyota Prius", mašina buvo stipriai suknežinta, tačiau buvo matyti, kad į avariją patekęs automobilis pažymėtu telefonu 1424, dar matomos raidės su pavėžėjimo įmonės logotipu.
„Patikrinę viešai prieinamą informaciją bei vaizdinę medžiagą, preliminariai nustatėme, kad į avariją patekęs automobilis buvo nuomojamas iš mūsų partnerių ir „Etransport“ nepriklauso. Taip pat preliminariai identifikavome vairuotoją. Mūsų turimais duomenimis, tai 1975 m. gimusi moteris, vykdžiusi veiklą jos įkurtos mažosios bendrijos vardu. Patikrinę sistemos duomenis nustatėme, kad eismo įvykio metu vairuotoja nebuvo prisijungusi prie „Etransport“ platformos. Paskutinis per mūsų sistemą vykdytas užsakymas buvo baigtas 12.51 val., todėl neturime galimybės identifikuoti, kas eismo įvykio metu buvo automobilyje. Tai nebuvo per mūsų platformą teikiama keleivių vežimo paslauga.
Nuoširdžiai apgailestaujame dėl šio tragiško įvykio ir reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems bei visiems, kuriuos palietė ši nelaimė”, – rašoma „Etransport“ administracijos atsakyme Eltai.
Kol vyksta tyrimas, įmonė plačiau įvykio nekomentuoja, tačiau pasiruošusi bendradarbiauti su teisėsauga.
„Esant oficialiam teisėsaugos institucijų prašymui, bendradarbiausime ir suteiksime visą mūsų turimą informaciją“, – teigia įmonė.
„Etransport“ yra lietuviška platforma, jungianti taksi vairuotojus, pavėžėjus ir keleivius visoje Lietuvoje.
Kaip skelbė policija, antradienį po 14 val. Vilniaus rajone, Gaukštonių kaime, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas moters (gim. 1975 m.), išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu krovininiu automobiliu MAN, kurį vairavo vyras (gim. 1957 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobilio „Toyota Prius“ vairuotoja ir mažametė keleivė (gim. 2023 m.) bei sužalota kartu važiavusi moteris (gim. 2002 m.).
Ji tą pačią dieną 16.46 val. nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė.
Keleivė ir ligoninėje mirusi moteris buvo mama ir dukra, o mašiną galimai vairavo jų močiutė.
Dėl avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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