Europos Parlamentas pritarė, kad IAE uždarymui būtų skirta dar 680 mln. eurų

EP trečiadienį pateikė teigiamą nuomonę dėl lėšų iš 2028–2034 metų ES biudžeto skyrimo – tam pritarė 625 europarlamentarai, 20 prieštaravo, dar 22 susilaikė, pranešė EP biuras Lietuvoje.
„Jie sutinka, kad būtina išlaikyti Lietuvos stojimo į ES sutartyje numatytą Sąjungos įsipareigojimą suteikti tinkamą finansinę paramą atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui Lietuvai anksčiau laiko ją uždarius“, – teigiama biuro pranešime.
Galutinį sprendimą dėl IAE finansavimo priims ES ministrų taryba balsų dauguma.
Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius pranešime sakė, kad Lietuvai derybose su Europos Komisija (EK) pavyko užsitikrinti visą prašytą finansavimą nemažinant IAE darbuotojų skaičiaus.
„Tai leidžia išlaikyti projekto tempą, pagrįsti tolesnio finansavimo poreikį ir nuosekliai pereiti prie naujo, technologiškai sudėtingiausio etapo – reaktorių šerdžių išmontavimo“, – IAE pranešime teigė jėgainės vadovas Linas Baužys.
Anksčiau V. Sinkevičius teigė, kad EK norėjo trečdaliu sumažinti IAE darbuotojų skaičių, tačiau pavyko įtikinti, jog to nereikėtų daryti.
V. Sinkevičius BNS yra sakęs, kad pasiūlymą dėl finansavimo pateikė EK, todėl mažai tikėtina, kad jis sulauks pasipriešinimo. Jo teigimu, tikimybė, kad ES Taryba siūlytų sumą keisti arba apskritai išbraukti, yra nedidelė.
Bendra jėgainės uždarymo vertė – apie 3,3 mlrd. eurų, ES finansuoja apie 84 proc. darbų vertės. 678 mln. eurų sumą 2028–2034 metų biudžete dar pernai pasiūlė Komisija.
Kaip rašė BNS, dabar įgyvendinami 48 bendros 704 mln. eurų vertės IAE uždarymo projektai, o juos baigti numatoma iki 2050 metų.
Abiejų jėgainės reaktorių šerdžių išmontavimą planuojama pradėti 2039 metais, jį baigti – 2042 metais. Tuo metu 2049 metais planuojama nugriauti jėgainių pastatus bei uždarymą oficialiai užbaigti 2050-aisiais. IAE vadovybė pabrėžia, kad ilgus terminus lemia jėgainės unikalumas pasaulyje – jos uždarymas yra analogų neturintis projektas.
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