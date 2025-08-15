„Eurovaistinė“ kviečia dalyvauti festivalyje „Senjorų savaitė“ Palangoje!

„Eurovaistinė“, siekdama palaikyti ryšį su jai itin svarbia auditorija – senjorais, tapo išskirtinio festivalio „Senjorų savaitė“ globėja.
„Kartu su kitais didžiaisiais prekės ženklais Lietuvoje susibūrėme tam, kad senjorams sukurtume išskirtinę patirtį, įkvėptume ir kasmet džiugintume šia nauja tradicija. Tikimės, kad neišblėsę praėjusių metų įspūdžiai ir turininga šiųmetė festivalio programa pritrauks senjorus iš visos Lietuvos. O mes pasirengę juos ir vėl pasitikti svetingai, su daugybe malonių staigmenų“, – sakė Kristina Gumauskienė, „Eurovaistinės“ rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorė.
Festivalio savaitę senjorų laukia ne tik aktyvūs rytai su mankštomis ir žygiais, bet ir įdomūs susitikimai su gydytojais, istorikais, menininkais bei kitais visuomenės veikėjais. Dalyviai galės rinktis paskaitas, ekskursijas, protų kovas ar kino seansus – visa programa pritaikyta senjorų interesams ir poreikiams.
Išskirtine programa džiugins ir „Eurovaistinė“:
Rugsėjo 29–spalio 1 d. – Sveikatos ir grožio tyrimų erdvė.
Rugsėjo 29 diena, 11.30 val. – EUROVAISTINĖ pristato: „Draugas ar priešas? Viskas apie cholesterolį ir kaip jį sumažinti".
Rugsėjo 30 diena, 10 val. – EUROVAISTINĖ pristato: „Grožio paslaptys brandžiame amžiuje“.
Spalio 1 diena, 13 val. – EUROVAISTINĖ pristato: „Maži pokyčiai – didelis skirtumas: kasdieniai įpročiai, kurie leis mėgautis gyvenimu lengviau“.
Spalio 1 diena, 11.30 val. – EUROVAISTINĖ pristato: „Ilgaamžiškumas Lietuvoje: kokie mūsų įpročiai leis gyventi ilgą ir laimingą gyvenimą“.
Visa festivalio programa – internetinėje svetainėje www.senjorusavaite.lt.
