„Fegdos“ tiestame „Via Baltica“ ruože – nauji defektai

Kaip pranešė įmonė, šiuo metu paskelbtas pirkimas ekspertizės paslaugoms įsigyti.
„Įvertinusi kelio svarbą, defektų pobūdį ir siekdama nešališko bei objektyvaus vertinimo, bendrovė nusprendė atlikti ekspertizę. Nepriklausoma ekspertize siekiama išsiaiškinti atsiradusių defektų priežastis ir tinkamiausią jų šalinimo būdą“, – nurodė „Via Lietuva“.
„Gavus ekspertizės rezultatą bus organizuojamas defektų šalinimas, atsakingo už jų atsiradimą statybų dalyvio sąskaita“, – skelbia bendrovė.
BNS rašė, kad 2024 metų pabaigoje baigus kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,5 km atkarpos rekonstrukciją buvo nustatyti defektai – dangos pasėdimas, išilginis trūkis ir šlaito, kelio atitvarų, kelkraščio deformacija. Defektai buvo pašalinti pernai birželį.
„Via Lietuvos“ atstovas Vytenis Radžiūnas BNS teigė, jog šių metų pavasarį toje pačioje atkarpoje buvo pastebėti nauji defektai.
Anot „Via Lietuvos“, dėl naujų defektų ji kreipėsi į „Fegdą“, pastaroji pasiūlė nustatytus defektus ištaisyti po dar vieno žiemos sezono – 2027 metų pavasarį.
„Šiam objektui taikomas 10 metų, ilgesnis nei įprastai, garantinis laikotarpis. (...) Defektai turės būti šalinami rangovų lėšomis, kaip tai numatyta rangos sutartyje“, – teigė „Via Lietuva“.
Pasak bendrovės, šiuo metu 15,6 kilometrų ilgio ruožu galima naudotis be jokių apribojimų.
Kaip skelbė BNS, „Via Lietuva“ siekia prisiteisti daugiau nei 9,5 mln. eurų netesybų „Fegdai“ ir „Tilstai“ nesumokėjus delspinigių už pavėluotus darbus „Via Baltica“ ruože. Birželio pabaigoje Vilniaus apygardos teismas perdavė bylą teisminei mediacijai.
„Via Lietuva“ tuomet BNS teigė, kad mediaciją iniciavo „Fegda“, o teismui pasiūlius įstaiga sutiko dalyvauti procese siekdama įvertinti, ar „įmanomas teisėtas, ekonomiškai pagrįstas ir valstybės interesus atitinkantis“ ginčo sprendimas.
Savo ruožtu „Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis BNS anksčiau teigė, jog darbų priėmimas užtruko dėl valstybinių kelių valdytojos kaltės, todėl nėra pagrindo skaičiuoti delspinigių rangovams.
Tuo metu Seimo narys Mindaugas Lingė dar pernai kreipėsi į institucijas dėl galimai neteisėtų „Via Lietuvos“ ir abiejų įmonių veiksmų, 2025-ųjų gegužę pasirašius susitarimą dėl nustatytų defektų ruože taisymo.
Jis teigė, kad susitarimas leido darbus priimti neištaisius trūkumų bei nemokant delspinigių, nors rangos sutartyje buvo numatyta, jog vėluojant darbams už kiekvieną dieną skaičiuojami 0,3 proc. delspinigiai.
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kovą nustatė, kad susitarimas pažeidė įstatymą, tačiau nesukėlė teisinių pasekmių, nes faktiškai nebuvo vykdomas. Ji nurodė „Via Lietuvai“ paviešinti dokumentą, pastaroji tai padarė kovo 18 dieną.
Savo ruožtu Statybos inspekcija kovo pradžioje priėmė sprendimą nevertinti kelio defektų, ginti viešąjį interesą atsisakė ir Generalinė prokuratūra.
223,6 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį „Via Lietuva“ su „Fegdos“ vadovaujamu konsorciumu pasirašė 2023 metų gegužės 18 dieną.
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