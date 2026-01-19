„Fern EPC“ – ant bankroto slenksčio

„Užimtumo tarnyba gavo pranešimą iš administratoriaus „Ius Positivum“ apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą iš „Fern EPC“. Įspėti visi 55 darbuotojai“, – Eltai komentavo tarnybos atstovė Milda Jankauskienė.
Anot jos, atleidžiami 23 šaltkalviai, 9 suvirintojai, 6 projektų vadovai, 4 inžinieriai-konstruktoriai, 3 darbų vadovai ir 3 vyriausieji inžinieriai-konstruktoriai. Darbuotojus planuojama atleisti nuo vasario 5 d.
M. Jankauskienės teigimu, atleidimai numatyti dėl „Fern EPC“ iškeltos bankroto bylos.
Remiantis Registrų centro duomenimis, 2024 m. bendrovės pajamos siekė 9,7 mln. eurų, o grynasis nuostolis – 317,4 tūkst. eurų.
2023 m. įsteigta bendrovė priklauso „Fern Group“ įmonių grupei. Portalas „Delfi“ sausio pradžioje skelbė, kad bankrutuoja jai priklausanti metalo konstrukcijų ir jų dalių gamintoja „Fern Production“. Kaip portalui nurodė Užimtumo tarnyba, atleidžiami visi 60 darbuotojų.
