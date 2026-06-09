„Finora Group“ ir „Finora Bank“ – baudos po 70 tūkst. eurų

Jos skirtos už netinkamą kredito rizikos valdymą, trūkumus, susijusius su nuosavų lėšų reikalavimais, apskaitos politika, pranešė LB.
Grupės ir banko patikrinimą LB atliko 2023–2024 metais. Vertina, kaip jie užtikrino vidaus valdymo ir kontrolės sistemas, valdė kredito, likvidumo ir palūkanų normos rizikas. „Finora Bank“ patikrinimas apėmė ir operacinės rizikos valdymo, veiklos funkcijų perdavimo, informacinių ir ryšių technologijų bei saugumo sritis.
„Finora Bank“ administracijos direktorius Šarūnas Ruzgys komentare BNS teigė, kad patikrinimas atliktas netrukus po to, kai buvo gauta licencija, ankstyvu banko veiklos etapu, o didžioji dalis trūkumų ištaisyti dar iki galutinio LB sprendimo.
„Norime pabrėžti, kad nustatyti trūkumai neturėjo neigiamo poveikio mūsų klientams ar partneriams. Po atlikto patikrinimo buvo sustiprintos vidaus kontrolės ir valdysenos sistemos, kad galėtume užtikrinti aukščiausius rizikos valdymo bei klientų aptarnavimo standartus“, – teigė Š. Ruzgys.
Bankas ir grupė kreipėsi į LB dėl galimybės sudaryti administracinius, arba taikos susitarimus – parengė pažeidimų bei trūkumų šalinimo planus ir pateikė dokumentus, pagrindžiančius, kad pažeidimai šalinami.
„Įvertinęs gautą informaciją Lietuvos bankas nusprendė sudaryti administracinius susitarimus“, – teigia LB.
Anot jo, su banku ir grupe sutarta dėl poveikio priemonių – viešo paskelbimo, įspėjimo ir baudos. Be to, jie įsipareigojo pašalinti likusius pažeidimus iki šių metų pabaigos.
2022 metų balandį Europos Centrinis Bankas „Finora Bank“ suteikė specializuoto banko licenciją, banko veiklą jis pradėjo tų pačių metų spalį.
UAB „Finora Bank“ komentaras
„Lietuvos banko atliktas planinis patikrinimas apėmė „Finora Bank“ ir „Finora Group“ veiklos laikotarpį nuo 2023 m. pradžios iki 2024 m. rugsėjo mėnesio – tai buvo ankstyvas banko veiklos etapas netrukus po licencijos gavimo. Atliekant šį itin plačios apimties vertinimą, glaudžiai bendradarbiavome su Lietuvos banku, o didžioji dalis identifikuotų trūkumų buvo ištaisyti dar iki galutinio sprendimo priėmimo. Norime pabrėžti, kad nustatyti trūkumai neturėjo neigiamo poveikio mūsų klientams ar partneriams. Po atlikto patikrinimo buvo sustiprintos vidaus kontrolės ir valdysenos sistemos, kad galėtume užtikrinti aukščiausius rizikos valdymo bei klientų aptarnavimo standartus. Šiandien bankas veikia stabiliai ir kryptingai įgyvendina ilgalaikę grupės augimo strategiją.“
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