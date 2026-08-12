FNTT: gautos kelios dešimtys tiekėjų prašymų dėl leidimų atsiimti „Mere“ likusias prekes

„Gauta kelios dešimtys (verslininkų – ELTA) prašymų“, – komentare Eltai nurodė FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.
Anot jos, dalis tokių leidimų jau yra patvirtinti, tačiau tikslaus jų skaičiaus neįvardijo.
Teigiama, kad išimčių dėl tarptautinių sankcijų ir leidimų suteikimo tvarką numato Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“.
„Išimtys taikomos pagal Reglamentą, Tarptautinių sankcijų įstatymą ir Vyriausybės nutarimą“, – teigė FNTT atstovė.
Anot jos, vadovaujantis Reglamentu, Tarptautinių sankcijų įstatymu, atsižvelgiama į bendrovės nurodytas aplinkybes bei FNTT turimus duomenis.
Anksčiau apie „Mere“ tiekėjų kreipimąsi į FNTT skelbė portalas „15min“.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę FNTT nusprendė įšaldyti „Mere“ tinklo valdytojos Lietuvoje „Valientė“ lėšas. Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių „Litproduktai“ ir „Next Logistic“ lėšas.
FNTT teigimu, jos taip pat susijusios su į ES sankcijų sąrašą įtrauktu verslininku, netiesioginiu „Mere“ valdytoju Sergejumi Šnaideriu, anot teisėsaugos, šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.
Kiek anksčiau „HubLegal“ advokatų kontora skelbė telkianti nukentėjusius nuo prekybos tinklo vadovų veiksmų ir neatsiskaitymo.
Į 21-ąjį ES sankcijų paketą įtrauktiems „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“. Tarp jų yra ir S. Šnaideris.
Nuo liepos 23 d. visi šių asmenų pinigai ir turtas ES turi būti įšaldyti, jiems draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. Liepos 24 d., pasirodžius informacijai apie sankcijas „Mere“ valdytojams, Lietuvoje staiga buvo uždarytos prekybos tinklo parduotuvės.
Vėliau Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) kreipėsi į FNTT, prašydama įvertinti, ar naujausiu ES sankcijų paketu suvaržyti asmenys nėra susiję su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis ir ar jiems neturėtų būti taikomi ribojimai.
Latvijos Finansinės žvalgybos tarnybos (FIU) teigimu, S. Šnaideris buvo įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, sąrašą, nes jis teikia materialinę ar finansinę paramą veiklai, kuri pažeidžia ar kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei.
FNTT teigimu, „Litproduktai“ Lietuvoje, Vilniuje, įregistruota 2019 m. kovą, „Valientė“ tų metų rugsėjį, o „Next Logistic“ – 2021 m. vasarį.
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