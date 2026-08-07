FNTT įšaldė „Mere“ valdančios bendrovės „Valientė“ ir dar dviejų įmonių lėšas

FNTT taip pat įšaldė dar dviejų su „Merės“ netiesioginiu valdytoju Rusijos verslininku Sergejumi Šnaideriu susijusių Lietuvos verslų finansus – sandėliavimo bendrovės „Next Logistics“ bei prekybos maisto produktais įmonės „Litproduktai“.
Šias tris įmones FNTT šią savaitę įtraukė į sankcionuojamų įmonių sąrašą.
Tarnybos duomenimis, S. Šnaideriui netiesiogiai priklauso 79 proc. „Valientės“ akcijų, taip pat po 74,87 proc. „Litproduktų“ bei „Next Logistics“ akcijų.
FNTT teigimu, įmonių lėšos turi būti įšaldytos, nes daugiau nei pusę jų akcijų kontroliuoja ES sankcionuotas asmuo.
„(ES sankcijų – BNS) Reglamento (...) dalis turi būti aiškinama taip, kad bendrovės, kuri nėra įtraukta į šio reglamento (...) priede pateiktą sąrašą, bet kurios lygiai 50 proc. akcijų priklauso į tą sąrašą įtrauktam asmeniui, banko sąskaitose turimos lėšos pagal šią nuostatą turi būti laikomos šio asmens valdomomis ar kontroliuojamomis lėšomis, todėl turi būti įšaldytos“, – rašoma FNTT vadovo įsakyme.
Kaip rašė BNS, S. Šnaideris liepos 23 dieną įtrauktas į 21-ąjį ES sankcijų sąrašą, o sankcijos pritaikytos „Mere“ valdytojoms Lietuvoje ir kitose šalyse. Dėl to įmonėms nurodyta nedelsiant nutraukti veiklą laikantis ES sankcijų apribojimų.
Skelbta, jog Rusijos verslininkas įtrauktas į sankcijų sąrašą, nes materialiai ar finansiškai remia veiksmus, kurie pažeidžia ar kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei.
Tuo metu liepos 24 dieną visoje Lietuvoje „Mere“ parduotuvės buvo skubiai uždarytos, kaip teigė pats tinklas, dėl „techninių kliūčių“. Tinklas viešai skelbė Lietuvoje valdantis 26 parduotuves.
Savo ruožtu Ekonomikos ir inovacijų ministerijai kilo įtarimų, kad su „Mere“ susiję asmenys galimai tęsia veiklą tinkle „Ola“, kurio parduotuvė jau veikia Šiauliuose.
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