Gaidžio vadovaujamai „Vilmorus“ – bankroto byla

Portalo žiniomis, dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys.
„Jis pareiškime paaiškino, kad atsakovė, racionaliai panaudodama visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, siekdama gauti maksimalų pelną, vykdė rinkos tyrimus ir viešųjų nuomonių apklausas, tačiau bendrovės veiklos pajamos po truputį mažėjo, o sąnaudos didėjo, kol galiausiai pajamų nepakako jos patiriamų veiklos išlaidų padengimui ir pelno generavimui“, – rašoma teismo nutartyje.
Anot teismo, dėl šių priežasčių bendrovė šiuo metu negali atsiskaityti su savo kreditoriais ir yra nemoki.
Nurodoma, kad bendrovės turtas šių metų kovo pabaigoje siekė 4 091 eurą, o finansiniai įsipareigojimai – beveik 107 tūkst. eurų.
Pernai „Vilmorus“ gavo 227 tūkst. eurų pajamų, o nuostolis siekė 32 tūkst. eurų. Nuostolingai įmonė dirbo ir 2024 bei 2023 metais.
1993 metais įsteigtos bendrovės akcininkai yra Suomijos įmonė „Taloustutkimus“, V. Gaidys ir Danutė Tureikytė.
„Sodros“ duomenimis, bendrovėje dirba du darbuotojai, yra susidaręs įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Dar praėjusių metų pabaigoje „Vilmorus“ turėjo septynis darbuotojus.
1993 metais Vilniuje įsteigta įmonė bene geriausiai žinoma dėl daugybę metų „Lietuvos ryto“ užsakymu atliekamų apklausų, kuriose vertinamas gyventojų pasitikėjimas partijomis, atskirais politikais, institucijomis.
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