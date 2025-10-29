Gynybos obligacijas platins ir investicinių paslaugų bendrovė

Finansų ministerijai pasirašius sutartį su bendrove obligacijos nuo lapkričio 3 dienos bus platinamos per tris finansų tarpininkus – „Orion Securities“ bei „Swedbank“ ir SEB banką, pranešė ministerija.
„Didesnė gynybos obligacijų platintojų pasiūla leidžia kiekvienam pasirinkti patogiausią būdą investuoti į valstybės gynybos stiprinimą. Tai ne tik didina gynybos obligacijų prieinamumą visoje šalyje, bet ir skatina aktyvesnį visuomenės įsitraukimą į strateginių valstybės tikslų įgyvendinimą“, – pranešime sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Tai puiki galimybė investuotojams papildyti savo investicinius portfelius saugiu instrumentu, kuris prisideda prie kilnaus tikslo ir savo grąža šiuo metu pralenkia daugumos didžiųjų Lietuvoje veikiančių bankų indėlių palūkanas", – „Orion Securities“ pranešime sakė jos vadovas Paulius Žurauskas.
Obligacijų įsigijimas per „Orion Securities“ platformą bei vertybinių popierių saugojimas investuotojams bus nemokamas, tuo metu visą valstybės mokamą komisinį atlygį bendrovė nusprendė investuoti į šias obligacijas.
14-tos emisijos obligacijų bus galima įsigyti iki lapkričio 17 dienos, už ją bus mokamos įprastos 2 proc. metų palūkanos.
BNS rašė, kad 13-osios gynybos obligacijų emisijos platinimo metu gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo šių vertybinių popierių už rekordinę sumą – 53,4 mln. eurų.
Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą pirkėjai iki šiol jų nupirko už 182,3 mln. eurų.
