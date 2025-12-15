Į Lietuvą atvyko pirmasis baterinis keleivinis traukinys

„Pirmasis baterinis traukinys Lietuvoje – tai ne tik technologinis pasiekimas, bet ir mūsų įsipareigojimas keleiviams. Siekiame, kad kelionės būtų tvarios, patogios ir modernios, o naujieji traukiniai šiuos lūkesčius pavers kasdienybe“, – pranešime teigė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Planuojama, kad iki 2026 metų pabaigos „LTG Link“ parką papildys 6 bateriniai ir 9 elektriniai „Stadler“ traukiniai. Kelionės jais turėtų prasidėti 2027 metų pirmoje pusėje.
Bateriniai traukiniai kursuos dviem maršrutais: Vilnius–Varėna (Marcinkonys) ir Kaunas–Šiauliai. Juose bus įrengtos 128 sėdimos vietos.
Vienas tokoi traukinio vagonas skirtas greitai įkraunamai ir ilgaamžei ličio baterijai – traukiniui važiuojant baterija kraunama, o nelikus kontaktinio tinklo, jis varomas baterijos pagalba.
Važiuodami kontaktiniu tinklu bateriniai traukiniai galės išvystyti iki 160 km per valandą greitį, o bateriniu režimu – iki 120 km per val. Be kontaktinio tinklo traukiniai galės įveikti iki 70 kilometrų atstumą, o ateityje „LTG Link“ galėtų įsigyti ir tokių riedmenų, kurie baterijos pagalba įveikia iki 100 kilometrų.
Naujausi komentarai