Į Lietuvą atvyko pirmasis baterinis keleivinis traukinys

2025-12-15 13:34
BNS inf.

Pirmadienį į Lietuvą atvyko pirmasis baterinis keleivinis traukinys, kurį bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) užsakymu pagamino Šveicarijos kapitalo įmonės „Stadler“ gamykla Lenkijoje, pranešė LTG grupė.

„Pirmasis baterinis traukinys Lietuvoje – tai ne tik technologinis pasiekimas, bet ir mūsų įsipareigojimas keleiviams. Siekiame, kad kelionės būtų tvarios, patogios ir modernios, o naujieji traukiniai šiuos lūkesčius pavers kasdienybe“, – pranešime teigė „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.  

Planuojama, kad iki 2026 metų pabaigos „LTG Link“ parką papildys 6 bateriniai ir 9 elektriniai „Stadler“ traukiniai. Kelionės jais  turėtų prasidėti 2027 metų pirmoje pusėje.

„LTG Link“ nuotr.

Bateriniai traukiniai kursuos dviem maršrutais: Vilnius–Varėna (Marcinkonys) ir Kaunas–Šiauliai. Juose bus įrengtos 128 sėdimos vietos.

Vienas tokoi traukinio vagonas skirtas greitai įkraunamai ir ilgaamžei ličio baterijai – traukiniui važiuojant baterija kraunama, o  nelikus kontaktinio tinklo, jis varomas baterijos pagalba.   

Važiuodami kontaktiniu tinklu bateriniai traukiniai galės išvystyti iki 160 km per valandą greitį, o bateriniu režimu – iki 120 km per val. Be kontaktinio tinklo traukiniai galės įveikti iki 70 kilometrų atstumą, o ateityje „LTG Link“ galėtų įsigyti ir tokių riedmenų, kurie baterijos pagalba įveikia iki 100 kilometrų. 

