Į „Rheinmetall“ gamyklą ketina investuoti dar per 33 mln. eurų

„Epso-G“ valdyba antradienį nutarė išleisti 33,6 mln. eurų vertės naują projekto dalininkės – jos iš dalies valdomos įmonės „Epso-G Invest“ akcijų emisiją, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė grupė.
Tam artimiausiu metu dar turės pritarti „Epso-G“ akcininkė Energetikos ministerija.
Numatoma, kad „Epso-G“ investuotų 17,13 mln. eurų, o VIK – dar 16,46 mln. eurų.
Didžioji dalis iš akcijų emisijos gautos sumos (30,24 mln. eurų) būtų mokama į akcijų priedus, o likusia 3,36 mln. eurų suma būtų padidintas „Epso-G Invest“ įstatinis kapitalas – nuo 7,4 mln. iki 10,76 mln. eurų. Vienos akcijos nominali vertė sieks 1 eurą, emisijos kaina – 10 eurų.
„Epso-G“ priklauso, o VIK – 49 proc. bendrovės „Epso-G Invest“ akcijų. Pastaroji valdo 48 proc. „Rheinmetall“ 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje projektą įgyvendinančios „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų – likę 51 proc. priklauso Vokietijos koncernui, 1 proc. – Finansų ministerijos kontroliuojamai Giraitės ginkluotės gamyklai.
„Rheinmetall“ kartu su „Epso-G Invest“ stato kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklą Radviliškio rajone, šalia Baisogalos. Manoma, kad ji turėtų pradėti veikti apie 2027 metų vidurį.
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