Įdarbino imigrantus ir pasigailėjo: jie nepripažįsta vadovių moterų

Daugiausia darbo jėgos iš trečiųjų šalių reikia vežėjų ir statybų verslams. Verslininkai sako, kad lietuviai nebenori dirbti tolimųjų reisų vairuotojais, o statybininkų irgi labai trūksta. Nelieka nieko kito, kaip tik vežtis darbuotojus iš Azijos.
„Mes mąstome pilietiškai ir tikrai tie imigrantai, kurie dirba aptarnavimo sektoriuje, privalo išmokti kalbėti lietuviškai. Taip pat turime sukurti sistemą, kad tie imigrantai, kurie planuoja likti Lietuvoje, turi prisitaikyti ir išmokti kalbą. Bet tie, kurie čia atvažiuoja tik užsidirbti ir grįžti namo, pavyzdžiui, sunkvežimių vairuotojai, jiems galbūt nereikia kalbos“, – ketvirtadienio vakarą LNK laidoje „Už ar prieš?“ dėstys vežėjų atstovas Povilas Drižas.
Kita verslo atstovė, pieno gamybos įmonės vadovė Jolanta Kuzminienė, taip pat yra įdarbinusi ne vieną imigrantą. Kai kurie jų, anot Jolantos, puikūs darbuotojai, bet direktorė negali ignoruoti mūsų ir kai kurių imigrantų kultūrinių skirtumų:
„Įdarbinome būrį uzbekų. Jie musulmonai. Ir staiga girdime skundus, kad jie neklauso jokių nurodymų, nes nurodymus duoda vadovė moteris. Pasirodo, jiems pagal religiją moteris negali nurodinėti. Tai teko atsisveikinti, nes mūsų įmonėje daug moterų vadovių.“
Jolanta prabilo ir apie kitokią, nei mums įprasta, kai kurių imigrantų higieną. „Mano kolegos kitoje įmonėje buvo įdarbinę indus. Tai įsivaizduokit – jie po tualeto reikalų rankų neplauna. O pieno pramonėje neplautos rankos reiškia viduriavimą tokiomis rankomis pagamintą sūrelį suvalgiusiam pirkėjui“, – pasakoja pieno produkcijos įmonės vadovė.
Vilniaus viešojo transporto profsąjungos vadovas Algirdas Markevičius prabils apie darbovietėje atsiradusias blakes ir utėles.
„Mūsų įmonėje atsirado virš 100 imigrantų darbuotojų ir pradėjo kilti konfliktai, nes atvykėliai nesitvarko. Maisto atliekas meta po vairuotojo sėdyne, o poilsio kambaryje, kuriame per pertraukas ilsisi vairuotojai, atsirado blakių ir utėlių. Sofas teko utilizuoti“, – apmaudo neslepia profsąjungos vadovas.
LNK laidos „Už ar prieš?“ studijoje taip pat svečiuosis skandalą dėl lietuvių kalbos sukėlęs troleibuso vairuotojas baltarusis Andrejus. Penkerius metus Lietuvoje gyvenantis baltarusis iki šiol neišmoko lietuviškai ir sukėlė skandalą, kai paviešino vaizdo įrašą, kuriame konfliktuoja su troleibusų parko dispečere.
Vaizdo įraše lietuvė atsisako su juo kalbėti rusiškai, o Andrejus reikalauja kalbėti jam suprantama kalba – rusiškai, baltarusiškai arba bent jau lenkiškai. Andrejus tikins, kad dispečerė jį specialiai provokavo.
