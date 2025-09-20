„Ignitis gamyba“ stiprins Elektrėnų bendruomenes

Padės įgyvendinti naudingas idėjas
Šiemet nutarta stiprinti ir vietos bendruomenes, turinčias naudingų visuomenei idėjų.
Elektrėnų meras Gintaras Ratkevičius džiaugėsi, kad „Ignitis gamyba“ nusprendė skirti paramą iniciatyviems šios savivaldybės entuziastams. „Labai džiaugiuosi, kad ši iniciatyva startuoja būtent mūsų savivaldybėje. Tai – svarbus žingsnis stiprinant bendruomeniškumą, skatinant prasmingas veiklas ir kuriant dar tvirtesnius ryšius tarp gyventojų. Naujoji programa sudaro galimybes įgyvendinti socialinius, švietimo, mokslo, aplinkosaugos ir kitus visuomenei naudingus projektus. Tikiu, kad ši parama paskatins mūsų žmones imtis drąsesnių idėjų, kurios prisidės prie Elektrėnų krašto stiprinimo“, – sakė Elektrėnų meras.
Įmonės svarba kraštui
Elektrėnų elektros gamybos kompleksas yra vienas didžiausių energijos gamintojų šalyje ir prireikus gali patenkinti maždaug pusę Lietuvos elektros energijos poreikio. Būdama didžiausiu krašto darbdaviu įmonė itin glaudžiai susieta su miestu. Be to, kompleksas gamina šilumos energiją Elektrėnų miestui.
Pasak „Ignitis gamyba“ vadovės Astos Sungailienės, parama bendruomenėms yra natūralus žingsnis bendrovės istorijoje. „Elektrėnų kompleksas yra pagrindinė ir galingiausia Lietuvos energetikos sistemos elektrinė. Istoriškai elektrinė yra neatsiejama nuo Elektrėnų – nusprendus statyti šį energetikos objektą, atsirado poreikis įkurti miestą. Suprantame savo reikšmę šiam kraštui, todėl šiemet startavusi parama bendruomenėms yra natūralus mūsų žingsnis. Esame miesto bendruomenės nariai, vienas didžiausių darbdavių regione, todėl jaučiame atsakomybę ir norime prisidėti prie bendruomenių gerovės“, – pabrėžė įmonės vadovė.
Remtinos įvairiausios veiklos
A. Sungailienės teigimu, susidomėjimas galimybe gauti paramą yra gana didelis. Visgi natūralu, kad besikreipiančios bendruomenės turėtų atitiktų paramos taisyklėse nustatytus kriterijus.
Projektai gali būti iš įvairiausių sričių. Įmonė pasirengusi paremti socialines, švietimo, edukacines veiklas, mokslo, aplinkosaugos projektus. Taip pat kitas veiklas, kurios laikomos visuomenei naudingomis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
Parama neteikiama profesionaliam, ekstremaliam ar padidintos rizikos sportui ir kitoms taisyklėse apibrėžtoms veikloms.
Paramos gavėjais gali būti Elektrėnų savivaldybėje veikiančios bendruomenės arba jų naudai veikiantys subjektai, turintys paramos gavėjo statusą ir veikiantys ne mažiau kaip vienus metus.
Išsamiau apie taikomus kriterijus paramai gauti, paraiškos teikimo formą ir kitą susijusią su parama informaciją galima rasti įmonės svetainėje www.ignitisgamyba.lt. Paraiškos ir visi reikalingi dokumentai taip pat priimami per šią interneto svetainę.
Aktyviai su bendruomenėmis dirba ir kita „Ignitis grupės“ įmonė – „Ignitis renewables“. Per ketverius metus ji bendruomenėms skyrė daugiau kaip 1,3 mln. eurų. Kartu su parama bendruomenėms Latvijoje ir Lenkijoje ši suma siekia apie 2,5 mln. eurų.
„Ignitis gamyba“
„Ignitis gamyba“ valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje:
Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę,
Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse,
Kauno hidroelektrinę,
Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę.
Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir kitų vartotojų bei savo reikmėms.
„Ignitis gamyba“ padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų saugumą ir patikimumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.
