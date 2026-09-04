„Ignitis grupė“: ESO turės tai padaryti – atliekamas vidinis auditas

Be to, grupė inicijuoja vidinį ESO auditą.
„Grupės netenkina nei elektros energijos atjungimų mastai, nei jų šalinimo greitis. Akivaizdu, kad anksčiau suplanuotų priemonių nebepakanka, problema didėja greičiau nei spėjame atnaujinti dešimtmečius kurtą infrastruktūrą“, – komentare BNS teigė „Ignitis grupė“.
„Todėl privaloma iš esmės atnaujinti tinklo atsparumo didinimo planą, ESO privalo padvigubinti kabeliavimo apimtis, spartą ir operatyvinių resursų kiekį“, – pridūrė ji.
Anot grupės, inicijuojamas ESO vidinis auditas, kuris padės įvertinti bendrovės veiksmus kovojant su pastarosios audros padariniais bei tobulinti šiuos procesus ateityje.
Naujausi komentarai