„Ignitis grupė“ su elektros vartotojais ir šiemet turės dalintis neplanuotu pelnu

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) iki šių metų pabaigos pratęsus dviejų grupės valdomų elektrinių rankinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugų reguliavimą, tai turės neigiamos įtakos grupės veiklai, pranešė „Ignitis grupė“.
„Tačiau prognozuojamas efektas bus reikšmingai mažesnis nei pernai, atsižvelgiant į susinormalizavusią balansavimo rinką,“ – per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė grupė.
„Konkrečios sumos, kokia šio pratęsimo įtaka bus grupės rezultatui, šiuo metu detalizuoti negalime, nes ji priklausys nuo situacijos rinkoje per visus metus. Tačiau prognozuojame, kad pratęsto reguliavimo efektas bus reikšmingai mažesnis nei 2025 metais“, – komentare BNS teigė grupė.
Pasak jos, pernai grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams grąžino apie 75 mln. eurų.
„Ignitis grupė“ pranešė nekeičianti šių metų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) prognozės – ji siekia 550–600 mln. eurų.
Sprendimą dar metams pratęsti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) ir Kauno hidroelektrinės (HE) teikiamų minėtų paslaugų reguliavimą VERT priėmė ketvirtadienį. Tačiau galutinė jo galiojimo data – 2026 metų gruodžio 31-oji – gali būti atnaujinta.
„Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti balansavimo paslaugų pajamų neutralumą ir vartotojų interesų apsaugą pereinamuoju Baltijos šalių balansavimo paslaugų rinkos formavimosi metu“, – rašoma VERT nutarime.
Pasak elektrines valdančios „Ignitis gamybos“, šalyje inicijuotų kaupimo įrenginių projektų bendra galia gerokai viršija dabar veikiančių galią, o naujų projektų apimtis šiais ir kitais metais augs kartais. Be to, balansavimo pajėgumų rinkos dalyvių skaičius sparčiai auga, o 2027 metais pradės veikti ir naujas Kruonio HAE penktas agregatas, kuris kartu su sparčiai vystomais kaupikliais didins pasiūlą šioje rinkoje.
Įmonė siūlė VERT numatyti konkretų reguliavimo terminą – iki Kruonio HAE penktojo agregato veiklos pradžios arba 2027 metų pabaigos.
2025 metų balandžio 30 dienos sprendimu VERT įtvirtino naują neplanuoto pelno pasidalinimo tvarką – pagal ją „Ignitis gamyba“ neplanuotą Baltijos šalyse uždirbtą pelną 2025 metais turėjo skirti reguliuojamai elektros tarifo daliai mažinti, kitaip tariant, dalintis pelnu, uždirbtu iš Kruonio HAE ir Kauno HE rankinio dažnio atkūrimo rezervo bei Lietuvos elektrinės izoliuoto sistemos darbo paslaugų.
„Ignitis gamyba“ tuomet skelbė, kad vartotojams bus grąžinta 70 proc. pelno, gauto dėl ribinės siūlytos aukciono kainos parduotam dažnio atkūrimo rezervo kiekiui, ir 50 proc. – už Lietuvos elektrinės paslaugas.
„Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas pernai gegužę sakė, kad grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams 2025 metais grąžins apie 50 mln. eurų. Tačiau faktinė suma siekė apie 75 mln. eurų.
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