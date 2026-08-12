„Ignitis grupė“ už pirmąjį pusmetį siūlo 51 mln. eurų dividendų

Sprendimą grupės akcininkai priims rugsėjo 9 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą trečiadienį pranešė „Ignitis grupė“.
Už pirmąjį ir antrąjį 2025 metų pusmečius bendrovė išmokėjo po 49,4 mln. eurų dividendų, o už visus metus – 98,8 mln. eurų. Už 2024 metus ji akcininkams davė 96 mln. eurų grąžos. Grupė laikosi strategijos kasmet didinti dividendus po 3 procentus.
„Ignitis grupė“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 306,6 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 1,9 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai. Jos koreguotas grynasis pelnas siekė 115,8 mln. eurų – 20,8 proc. mažiau (146,2 mln. eurų), o grynasis pelnas – 113,2 mln. eurų – 1,6 proc. daugiau (111,4 mln. eurų), trečiadienį pranešė grupė.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų.
„Ignitis grupė“ uždirbo 306,6 mln. eurų koreguoto pelno
Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 306,6 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 1,9 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai (300,8 mln. eurų).
Tuo metu jos koreguotas grynasis pelnas siekė 115,8 mln. eurų – 20,8 proc. mažiau (146,2 mln. eurų), o grynasis pelnas – 113,2 mln. eurų – 1,6 proc. daugiau (111,4 mln. eurų), trečiadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Ignitis grupė“.
„Pirmąjį pusmetį toliau investavome į tinklo atsparumo didinimą ir stiprinome žaliojo lankstumo pajėgumus. Tinklo modernizavimas, energijos kaupimo sistemos ir kiti lankstumo sprendimai padeda užtikrinti patikimą elektros tiekimą, sklandžią atsinaujinančių energijos išteklių integraciją bei didesnį regiono energetinį saugumą“, – pranešime teigė „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas.
Anot „Ignitis grupės“, EBITDA augimą labiausiai lėmė geresni tinklų bei sprendimų klientams verslo segmentų rezultatai.
„Tinklų segmento rezultatą didino tęsiamos investicijos į elektros skirstymo tinklą, o sprendimų klientams segmento rezultatas reikšmingai augo tiek elektros energijos, tiek gamtinių dujų tiekimo srityse. Tam daugiausia įtakos turėjo didesni pardavimai šaltuoju laikotarpiu bei pelningi vienkartiniai didmeninės prekybos gamtinėmis dujomis sandoriai, sudaryti 2026 metų pirmąjį ketvirtį“, – rašoma pranešime.
Pirmąjį pusmetį grupės investicijos siekė 306,1 mln. eurų ir buvo 10,8 proc. mažesnės nei pernai tuo pat laiku, o tai lėmė investicijų į žaliųjų pajėgumų segmentą mažėjimas – keli projektai komercinę veiklą pradėjo dar 2025 metais. Daugiau kaip 90 proc. jų, arba 284,1 mln. eurų, buvo nukreipta į Lietuvos projektus.
Žaliųjų pajėgumų segmento pajėgumai siekė 2,1 gigavato (GW), dar kelių projektų, kurių bendra galia – 0,6 GW – statybos vyksta pagal planą.
Grupė tikisi, kad šiemet jos koreguotas EBITDA sieks 550–600 mln. eurų, o investicijos – 590–690 mln. eurų.
(be temos)
(be temos)