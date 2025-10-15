ILTE, EIF, „Swedbank“ ir „Luminor“ pensijų fondai investuoja milžinišką sumą į privatų skolos fondą

ILTE pranešė pasirašiusi pirmąją Privačios skolos fondų sutartį su Lietuvos kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmone „Sound Asset Management“, į kurios valdomą fondą „Sound Senior Private Debt Fund 1“ ILTE ir EIF investuos po maždaug 24 mln. eurų.
„Tai dar vienas geras įrankis tiek įmonėms, kurios ieško kapitalo, tiek investuotojams, besitikintiems grąžos. Kol kas tai yra pirmoji mūsų investicija į tokio tipo fondą, ateityje planuojame ir daugiau”, – pranešime sakė laikinoji ILTE Tarptautinių partnerysčių ir veiklos plėtros tarnybos vadovė Inga Beiliūnienė.
Pasak pranešimo, fondas teiks nuo 0,5 mln. iki 7 mln. eurų iki 5 metų trukmės paskolas, kurios galės būti naudojamos investicijoms, plėtrai į užsienio rinkas, naujų produktų ar paslaugų kūrimui, verslų įsigijimui ar susijungimui, nekilnojamojo turto projektams bei apyvartinėms lėšoms. Taip pat bus siūlomos galimybės refinansuoti paskolas.
„Šiame regione bankų rinka yra koncentruota, fondas siūlo lanksčius ir tikslinius skolinimo sprendimus. Mūsų investicija atspindi ES įsipareigojimą stiprinti Europos finansinę ekosistemą ir skatinti tvarų verslo augimą”, – pranešime teigė EIF generalinė direktorė Marjut Falkstedt.
Fondą „Sound Senior Private Debt Fund 1“ valdo penki patyrę investicijų profesionalai, kaupę patirtį viešajame ir privačiame finansų sektoriuose.
„Sound Asset Management“ vadovas Andrius Sokolovskis sako, kad pirmosios fondo paskolos jau patvirtintos, o šiuo metu aktyviai bendraujama su kitomis finansavimo ieškančiomis įmonėmis.
Naujausi komentarai