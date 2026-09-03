Inspekcija dėl fiktyvaus darbo: tai ne mūsų kompetencija

Anot jos, galimo fiktyvaus įdarbinimo atveju tai turėtų vertinti darbdavys ir teisėsaugos institucijos.
Taip ji komentavo viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl premjero žmonos darbo Kauno rajono savivaldybėje ir Raudondvario dvare.
VDI teigimu, jos kompetencija apsiriboja darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrole, o įstaigos įgaliojimai neapima darbdavio sprendimų tikslingumo ar darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo.
„VDI nėra institucija, kuri sprendžia, ar darbuotojas „gerai dirba“, ar darbuotojas pakankamai prisidėjo prie įstaigos tikslų, ar jo funkcija apskritai reikalinga“, – teigiama ketvirtadienį išplatintame pranešime.
Pasak VDI, jei kyla pagrįstų klausimų dėl fiktyvaus įdarbinimo, piktnaudžiavimo viešosiomis lėšomis, turto pasisavinimo, dokumentų klastojimo ar galimos korupcijos, tai jau yra baudžiamosios teisės sritis.
„Tai darbdavio (įstaigos vadovo) ir jo valdymo organų (valstybės ar savivaldybės kontrolės tarnybų) atsakomybės klausimas. Reikalauti iš VDI įrodyti realų funkcijų (ne)atlikimą yra tiesiog ne pagal šios institucijos mandatą“, – priduriama pranešime.
Kaip rašė BNS, LRT tyrimas atskleidė, kad Raudondvario dvare dirba ar anksčiau dirbo keli su valdančiaisiais socialdemokratais susiję asmenys ir jų artimieji, tarp jų – premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė Sinkevičienė.
LRT tyrimo duomenimis, A. Sinkevičienė Raudondvario dvare puse etato nuotoliniu būdu dirba viešųjų ryšių atstove, nors jos kontaktai viešai neskelbiami. Ji taip pat dirba Kauno rajono savivaldybėje – po motinystės atostogų čia buvo įkurtas Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kuriam ji vadovauja.
Pati A. Sinkevičienė ir premjeras teigė, kad ji buvo įdarbinta laikantis galiojančios tvarkos, o viešumoje pateikta informacija apie jos darbą yra netiksli. M. Sinkevičius taip pat sakė, kad jo žmona Raudondvario dvare realiai dirbo, dalyvavo renginiuose ir projektuose.
Dėl viešojoje erdvėje kilusių klausimų Kauno rajono savivaldybė yra paskelbusi, kad atliks tyrimą dėl Socialdemokratų partijos narių ir jų giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare.
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