„Invalda INVL" anksčiau laiko išperka 10 mln. eurų obligacijų emisiją

Sprendimą priėmė įmonės valdyba motyvuojant tuo, kad bendrovė turi daugiau laisvų lėšų nei jai reikia planuojamoms investicijoms.
„Turime pakankamai laisvų lėšų, kad galėtume grąžinti šią skolą investuotojams anksčiau laiko. Tai sumažina bendrovės finansines sąnaudas ir kartu išlaiko pakankamą kapitalą investiciniams planams“, – pranešime teigė „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.
Obligacijų savininkai gaus visą nominalią vertę – 1 tukst. eurų už kiekvieną obligaciją – kartu su iki išpirkimo dienos sukauptomis, bet dar neišmokėtomis palūkanomis.
„Išleisdami obligacijas sakėme, kad „Invalda INVL“ siekia turėti diversifikuotus skolinto kapitalo šaltinius ir suteikti galimybę investuoti visiems Baltijos šalyse veikiantiems investuotojams, įskaitant mažmeninius. Ši kryptis išlieka aktuali ir toliau – bendrovė neatmeta galimybės ateityje vėl kreiptis į kapitalo rinkas“, — pabrėžė D. Šulnis.
Emisija išleista 2024 metų birželį, o jos išpirkimo terminas buvo 2027 metų birželio 14 dieną
Tai buvo pirmasis „Invalda INVL“ obligacijų platinimas viešojoje rinkoje. Jų paklausa 2,9 karto viršijo pasiūlą, jų įsigijo 216 Baltijos šalių mažmeninių ir institucinių investuotojų. Didžioji dalis – 63,8 proc. – atiteko mažmeniniams, 36,2 proc. – instituciniams investuotojams.
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