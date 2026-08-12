Investuoja į privatų švietimo sektorių: įsigis Šiaurės licėjaus mokyklų ir darželių tinklą

Projektą „Tesonet ir „INVL Private Equity Fund II“ įgyvendins per bendrą įmonę „Kurianti karta“. Šiuo sandoriu siekiama toliau plėtoti kokybišką, šiuolaikinius poreikius atitinkantį privatų ugdymą Lietuvoje, trečiadienį pranešė įmonės.
„Siekiant aukščiausios kokybės švietimo būtina užtikrinti geriausias sąlygas jam skleistis. (...) Matome tai ne tik kaip investiciją į verslą, bet norą tiesiogiai prisidėti prie aplinkos ir galimybių, kurios ugdys laisvą, kūrybišką ir drąsų jaunimą, padės gerinti ir auginti kokybę bei prieinamumą“, – pranešime teigė „Tesonet“ grupės investicijų vadovė Eglė Eidimtaitė.
„Kartu su „Tesonet“ komanda norime sukurti sąlygas, kuriomis mokyklų ir darželių tinklas galėtų augti, investuojant į infrastruktūrą ir ugdymo kokybės gerinimą“, – sakė „INVL Private Equity Fund II“ partneris Nerijus Drobavičius.
Šiaurės licėjaus vadovė Eglė Sidorova teigia, jog naujo strateginio partnerio atėjimas yra didelis organizacijos įvertinimas ir kartu – galimybė dar drąsiau planuoti ateitį.
Sandorį, kurio vertė neskelbiama, tikimasi užbaigti iki šių metų pabaigos gavus Konkurencijos tarybos leidimą.
BNS rašė, kad sausio 15 dieną įkurta „Kurianti karta“ investuos į švietimo veiklą nuo darželio iki universitetinio išsilavinimo.
Konkurencijos taryba kovo pabaigoje leido fondui „INVL Private Equity Fund II“ įsigyti 50 proc. „Tesonet“ įkūrėjų Tomo Okmano ir Eimanto Sabaliausko netiesiogiai valdomos įmonės „Kurianti karta“ akcijų ir kartu su kita akcininke, Nyderlandų holdingo bendrove „Spectra“ bendrai kontroliuoti įmonę.
Tačiau sandoris kol kas nebaigtas, rodo Registrų centro duomenys – 100 proc. „Kuriančios kartos“ akcijų valdo „Spectra“. Kaip BNS sakė „Invalda INVL” atstovė, procesas dar nebaigtas.
Kaip rašė BNS, „Spectra“ susijusi su holdingo bendrove „Tesonet Global“, valdančia įmonių grupę.
„Tesonet“ grupė metų pradžioje teigė, kad ieškos ilgalaikių partnerių strateginei investicijai bei įgyvendinimui, taip pat neatmetė galinti įsigyti privačių švietimo įstaigų Lietuvoje ar steigti naujas.
Šiaurės licėjus, pradėjęs veiklą prieš daugiau nei dešimtmetį, Vilniuje turi dvi mokyklas, tris darželius bei baseino ir neformaliųjų veiklų centro kompleksą, juos lanko beveik tūkstantis vaikų. Mokykla ir darželis Didžiojoje Riešėje veikia naujame pastate su ugdymo, sporto ir baseino erdvėmis, o po metų į naujas patalpas planuoja persikelti ir Centro padalinys.
Šiaurės licėjaus grupėje dirba apie 180 žmonių.
„Mokyklos Šiaurės licėjus“ grynasis pelnas nuo 2024 metų rugsėjo iki 2025 metų rugsėjo augo 3,1 karto iki 57,7 tūkst. eurų (ankstesniais finansiniais metais – 18,8 tūkst. eurų), o pajamos didėjo 1,9 karto iki 4,49 mln. eurų (2,36 mln. eurų), rodo Registrų centrui įmonės pateikta ataskaita.
Įmonė skelbia, kad jos pajamos 2025–2026 mokslo metais siekė 8,8 mln. eurų.
100 proc. bendrovės akcijų valdo įmonė „Ugdymo sprendimai“, o jos naudos gavėjas yra Arvydas Andrijauskas (79,53 proc.), rodo RC duomenys.
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