Išankstinė dovana pasvaliečiui – ketvirtis milijono eurų

„Gerbiamasis, jums reikia kreiptis į atstovybę“
Loterijos bilietą pasvalietis trynė pamažu – iš kairės į dešinę.
„Vis nieko, nieko... Kol galų gale bilieto apačioje sutapo karūnos simboliai. Pagalvojau: „Valio, bus nors 10 eurų“. Bet nutrynus pilnai pasirodė daug didesnis skaičius – 250 000 eurų“, – vis dar su nuostaba pasakojo žaidėjas.
Ką tada darė vyras? Tiesiu taikymu patraukė pas žmoną į darbą. Tačiau jos reakcija nenuramino.
„Ir žmona, ir vaikai, kuriems tuojau pranešiau žinią, kaip susitarę – netikėjo. Tai užsukau į „Perlo“ terminalą. Ten darbuotoja patikrino ir ramiai pasakė: „Gerbiamasis, jums reikia kreiptis į loterijos atstovybę“. Aš atsakiau: „Su malonumu“, – juokėsi laimėtojas.
Naujus švęs Ispanijoje
Dabar jau visa pasvaliečių šeima įsitikino, kad Fortūna jiems įteikė išankstinę kalėdinę dovaną. O planų, ką su ja veiks, – apstu.
„Namus remontuosim, sūnui paskolos naštą palengvinsim, vaikams, anūkams dovanos bus. O Naujus švęsim Ispanijoje“, – su užsidegimu vardino pasvalietis.
250 000 eurų laimėjimą atnešęs momentinės loterijos „Sėkmės 7“ bilietas kainavo 10 eurų. Šį ir kitus nutrinamus bilietus rasite prekybos vietose.
