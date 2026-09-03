Įspėja: nevalgykite šio produkto ir skubiai grąžinkite

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) skelbia, kad silkių filė su spanguolėmis iš Lietuvos, kuria prekiavo prekybos tinklas „Iki“, buvo aptikta Listeria monocytogenes bakterija.
„Iki“ atšaukia iš rinkos įmonės „Edega“ silkių filė su spanguolėmis: galiojimo data 2026-09-18, partijos numeris Nr. 303449B. Šią netinkamos kokybės prekę galite grąžinti į bet kurią „Iki“ parduotuvę.
Pasak VMVT, skirtingai nei dauguma bakterijų, kurios žūsta šaltyje, Listeria monocytogenes geba sėkmingai daugintis net ir šaldytuvo temperatūroje. Ji ypač pavojinga jau paruoštuose vartoti gaminiuose – rūkytoje žuvyje, sūriuose ar mėsos delikatesuose, kurie prieš valgymą termiškai neapdorojami.
Ką verta žinoti
Specialistų teigimu, listerijos nesuteikia maistui jokio specifinio kvapo ar pakitusios išvaizdos.
Pavojus labiausiai gresia jautrioms visuomenės grupėms – nėščiosioms, senjorams ir silpnesnį imunitetą turintiems asmenims.
Kilus abejonėms, savo turimus produktus ir atšauktas partijas galite patogiai patikrinti VMVT švieslentėje realiu laiku - https://vmvt.lrv.lt/.../ukio.../skubus-pranesimai-rasff/.
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