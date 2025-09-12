 Įspėja pirkusius šią prekę: „Vievio paukščiai“ produkcijoje – užkratas

Įspėja pirkusius šią prekę: „Vievio paukščiai“ produkcijoje – užkratas

2025-09-12 17:04
Pranešimas spaudai

Valstybinei maisto ir veterinarijos  tarnybai (VMVT) aptikus salmonelės bakterijų UAB „Vievio paukščiai“ vištų kiaušiniuose, kurių tinkamumo vartoti terminas iki 2025-09-24, tiekimas į rinką uždraustas. Kol vyksta tyrimas, saugumo sumetimais, visų kitų šio gamintojo vištų kiaušinių tiekimas į rinką yra laikinai stabdomas.

Įspėja pirkusius šią prekę: „Vievio paukščiai“ produkcijoje – užkratas
Įspėja pirkusius šią prekę: „Vievio paukščiai“ produkcijoje – užkratas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Bakterija aptikta pas gamintoją paukštidėse ir vištų kiaušiniuose, todėl VMVT  atlieka išplėstinį  tyrimą, siekdama identifikuoti užkrato paplitimą. Tarnybos inspektoriai šiuo metu tikrina visą žaliavų tiekimo  grandinę, gamybos procesus, produktų atsekamumą.

Taip pat laikinai stabdoma UAB „Vievio paukščiai“ kiaušinių pakavimo veikla, gyvų paukščių judėjimas, įmonei nurodyta atlikti gamybos inventoriaus bei kiaušinių pakavimo įmonės patalpų dezinfekciją.

VMVT primena, kad salmonelės bakterijos greitai žūva aukštesnėje nei + 70 °C temperatūroje. Vartotojai gali sumažinti riziką susirgti nuo galimai salmonelėmis užkrėstų maisto produktų laikydamiesi tinkamos rankų ir maisto tvarkymo higienos bei ruošiant maistą tinkamoje temperatūroje.

Tyrimas tęsiamas.

Šiame straipsnyje:
Vievio paukščiai
kiaušiniai
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
VMVT
salmonelės bakterijos
išimta iš prekybos
salmoneliozė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
senis
svarbiausia tris kart patykrinta bet užkrėstas produktas parduotuvės lentynuose.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų