 Įspėja: rugsėjo 11–13 dienomis šiomis elektroninėmis paslaugomis pasinaudoti negalėsite

Įspėja: rugsėjo 11–13 dienomis šiomis elektroninėmis paslaugomis pasinaudoti negalėsite

2026-09-09 10:40 diena.lt inf.

Kaip praneša Užimtumo tarnyba, rugsėjo 11–13 dienomis bus atnaujinama informacinė sistema. 

<span>Įspėja: rugsėjo 11–13 dienomis šiomis elektroninėmis paslaugomis pasinaudoti negalėsite</span>
Įspėja: rugsėjo 11–13 dienomis šiomis elektroninėmis paslaugomis pasinaudoti negalėsite / Asociatyvi magnific.com nuotr.

„Netrukus pakviesime naudotis atnaujinta informacine sistema. Tam, kad permainos vyktų sklandžiai, rugsėjo 11–13 d. Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis laikinai negalėsite naudotis, – rašoma  tarnybos feisbuko paskyroje. – Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą bei kantrybę.“

Pasak Užimtumo tarnybos, iki rugsėjo 10 d. imtinai elektroninėmis paslaugomis klientai gali naudotis kaip įprastai.

Naująją sistemą planuojama atverti rugsėjo 14-ąją. Apie jos startą ir kitą svarbią informaciją tarnyba žada informuoti savo interneto svetainėje bei Užimtumo tarnybos socialiniuose tinkluose.

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