JAV bendrovė „Aspora“ šiame mieste kuria fintech veiklos ES centrą: sukurs naujų darbo vietų

„Aspora“ gavo leidimą įsigyti Lietuvoje licencijuotą elektroninių pinigų įstaigą, kuri taps pirmąja reguliuojama grupės veiklos baze ES, o šiuo metu vyksta kontrolės perėmimo procesas, ketvirtadienį pranešė agentūra „Investuok Lietuvoje“.
Kaip rašė BNS, Lietuvos bankas (LB) leido „Aspora“ valdančiai JAV registruotai finansinių technologijų įmonei „Vance Inc.“ įsigyti elektroninių pinigų įstaigos „Hokodo“ kontrolę.
„Turėdami lietuvišką licenciją, iš šalies galėsime sklandžiai aptarnauti klientus visoje ES ir EEE. Vilniuje steigiame ne administracinį padalinį – kuriame verslą, kurio vadovybė ir didelė komandos dalis bus įsikūrusi Vilniuje“, – pranešime teigė „Asporos“ generalinis direktorius Nedas Sipovičius.
Anot pranešimo, 2021 metais „Vance“ vardu įkurta ir vėliau į „Aspora“ pervadinta įmonių grupė teikia tarptautinių perlaidų paslaugas viso pasaulio Indijos diasporai – užsienyje gyvenantiems, dirbantiems ir studijuojantiems žmonėms, kurie reguliariai siunčia pinigus namo.
„Investuok Lietuvoje“ teigimu, pirmiausia įmonė stiprins perlaidų tarp ES ir Indijos produktą ir valiutos keitimo paslaugas, o ilgainiui pasiūlys daugiau produktų vis platesniam vartotojų ratui visoje ES.
Vilniuje „Aspora“ samdys rizikos valdymo, IT, produkto ir finansų sričių ekspertus, kitus specialistus.
„Aspora“ taip pat ketina ugdyti vietos talentus ir investuoti į jų kompetencijų stiprinimą. Įmonė vystys partnerystę su Indijos ambasada Vilniuje, taip kuriant ryšius su vietos Indijos bendruomene.
„Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Elijus Čivilis teigia, kad bendrovės įsikūrimas stiprins Lietuvos bei Indijos ryšius.
Kaip rašė BNS, JAV įmonei leista įsigyti „Hokodo“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc. Be to, LB leido fiziniam asmeniui netiesiogiai įsigyti tarp 20 ir 30 proc., Kaimanų salų „SC US“ ir Belgijos „Hummingbird Ventures Management“ – netiesiogiai – po 10–20 proc. įmonės akcijų.
2023 metais apie planus Vilniuje atidaryti padalinį paskelbusi „Hokodo“ tuomet teigė, kad padalinys pradžioje aptarnaus bendrovės klientus Vidurio Europos, Šiaurės ir Baltijos šalių rinkose, tačiau ateityje svarstoma galimybė išplėsti veiklą į visas Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkas.
„Vance Inc.“ nuo 2024 metų lapkričio valdo 100 proc. Lietuvos įmonės „Vance Techlabs“ akcijų, o jos naudos gavėjas yra „Vance Inc.“ vadovas ir akcininkas, Indijos pilietis Parthas (Partas) Gargas (25,8 proc. akcijų), rodo Registrų centro duomenys.
Portalas „The Economic Times“ pernai birželį rašė, kad, anot „Aspora“ vadovo P. Gargo, startuolio vertė tuomet siekė 500 mln. JAV dolerių (439 mln. eurų).
„Aspora“ skelbia turinti daugiau nei milijoną vartotojų bei yra atlikusi saugių transakcijų, kurių vertė viršija 2 mlrd. JAV dolerių. „Aspora“ aptarnauja daugiau nei 1 mln. naudotojų, o jos biuruose Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, JAV, Kanadoje, Singapūre, JAE ir Indijoje dirba per 200 specialistų.
Registrų centro duomenimis, Lietuvos „Hokodo“ pajamos pernai augo 22,8 proc. iki 374,2 tūkst. eurų, o nuostolis sumažėjo 24,5 proc. iki 351,5 tūkst. eurų.
2018 metais pradėjusi veikti „Hokodo“ veikia Paryžiuje ir Londone bei teikia paslaugas klientams Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje.
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