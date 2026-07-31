Jei kiltų grėsmė, kur slėptumėtės su savo augintiniu?

„Praktika rodo, kad aiškių taisyklių šioje srityje vis dar trūksta. Kadangi šunys ir katės daugeliui yra pilnaverčiai šeimos nariai, palikti jų be apsaugos tiesiog neleidžia atsakomybės jausmas“, – rašoma VMVT feisbuko paskyroje.
Matydama šią riziką, VMVT kreipėsi į ministerijas, siūlydama atsisakyti griežtų draudimų ir priedangų sistemą pritaikyti lanksčiai. Tikslas – suderinti visų saugumą.
Ką konkrečiai siūlo keisti?
Atskiros zonos: priedangose įrengti izoliuotas erdves gyventojams su augintiniais. Taip bus išvengta tiesioginio kontakto su alergiškais ar astma sergančiais žmonėmis ir užtikrinta higiena.
Aiškus ženklinimas: žmonės turi iš anksto tiksliai žinoti, kurios priedangos yra pritaikytos atvykti su gyvūnais, kad pavojaus metu negaištų brangaus laiko.
„Krizės metu sprendimai priimami akimirksniu, todėl saugios alternatyvos turi būti paruoštos iš anksto“, – atkreipė dėmesį savo paskyroje VMVT.
Naujausi komentarai