Ką veikti per vasaros atostogas? Kūrybinės veiklos vaikams namuose

Sukurkite vasaros įspūdžių albumą
Vasarą dažniausiai netrūksta įsimintinų akimirkų – kelionių, išvykų prie ežero, pasivaikščiojimų gamtoje ar smagių susitikimų su draugais. Pasiūlykite vaikui šiuos prisiminimus įamžinti kūrybiniame albume. Jam galima panaudoti sąsiuvinį, spalvotą popierių, pieštukus, flomasterius, klijus ir įvairias dekoravimo priemones. Visa tai kuo puikiausiai tinka kūrybiniams užsiėmimams vasaros metu. Na, o jei kažko pritrūko, greitas ir patogus sprendimas gali būti mokyklinės prekės internetu iš plačiu ir kruopščiai atrinktu asortimentu išsiskiriančios el. biuro reikmenų parduotuvės „Biuro gidas“.
Albume vaikas gali piešti patirtus nuotykius, klijuoti nuotraukas, kelionių bilietus, augalų lapelius ar užrašyti smagiausius dienos įvykius. Toks užsiėmimas suteikia laisvę savarankiškai rinktis temas, spalvas ir kūrybos būdus. Laisvas žaidimas bei galimybė kurti pagal savo sumanymą padeda lavinti vaikų vaizduotę ir kūrybiškumą.
Surenkite kūrybinių darbelių dirbtuves
Norint smagiai praleisti laiką, nebūtina pirkti daugybės naujų priemonių. Kūrybinėms dirbtuvėms galima panaudoti spalvotą popierių, kartonines dėžutes, popieriaus ritinėlius, siūlus ar gamtoje surinktus lapus, šakeles ir akmenukus. Iš jų vaikai gali kurti gyvūnų figūrėles, vasaros dekoracijas, atvirukus ar net nedidelį žaislinį miestą.
Svarbu ne pateikti tikslų pavyzdį, kurį reikėtų pakartoti, o leisti vaikui pačiam nuspręsti, ką ir kaip jis nori sukurti. Net paprasti buities daiktai, piešimo priemonės ir gamtinės medžiagos gali paskatinti vaizduotę, kūrybiškumą bei mokymąsi žaidžiant. Tėvai taip pat gali prisijungti prie veiklos, tačiau verta palikti pakankamai erdvės savarankiškiems vaiko sprendimams – juk netikėtos idėjos dažnai tampa įdomiausia kūrybinio proceso dalimi.
Pastatykite namų teatrą
Dar viena smagi vasaros veikla – namų teatro kūrimas. Pirmiausia kartu sugalvokite istoriją ir jos veikėjus. Personažus galima nupiešti ant popieriaus, pagaminti iš kartono arba sukurti iš nebenaudojamų kojinių. Tuomet belieka paruošti nedidelę sceną, paskirstyti vaidmenis ir surengti spektaklį šeimos nariams.
Vaikai gali ne tik vaidinti, bet ir kurti dekoracijas, rašyti kvietimus ar piešti spektaklio afišą. Vaizduotės žaidimai skatina vaikus kurti taisykles, prisiminti skirtingus vaidmenis ir spręsti netikėtas situacijas. Be to, tokiai veiklai galima suteikti tęstinumą – kiekvieną savaitę kurti naują istoriją ar išbandyti vis kitą vaidmenį.
Kartais įsimintiniausioms vasaros akimirkoms nereikia tolimo kelionės maršruto ar sudėtingo veiklų plano. Gali pakakti kelių popieriaus lapų, spalvotų pieštukų ir laisvės kurti savaip. Todėl užuot kiekvieną vaiko laisvą minutę užpildžius suplanuotomis užduotimis, verta palikti vietos ir nuoboduliui – galbūt būtent iš jo gims netikėčiausia šios vasaros idėja.
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