Kaunas: „Fegdos“ istorija – pučiama dirbtinai

„Lietuvoje, panašu, yra tik viena įmonė ir tik apie vieną įmonę mes visą laiką kalbam, tai verčia pažiūrėti šiek tiek plačiau. Mes Krašto apsaugos ministerijoje pradėjome vidinius auditus, vidinius peržiūrėjimus, (…) ankstesnių pirkimų, infrastruktūros pirkimų, kiek ten buvo įvairių brokų, kaip tie brokai buvo tvarkomi, kodėl vienokie ar kitokie sprendimai buvo priimami“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė ministras.
„Tai yra jau istoriniai įvykiai, nėra tikslo kažką suradus dabar nubausti, dabar tikslas įsivertinti, kaip visa istorija, kuri tikrai, mano nuomone, yra dirbtinai pučiama, atrodo bendrame kontekste“, – kalbėjo R. Kaunas.
Jis taip pat teigė besitikintis konstruktyvaus visų parlamentinių frakcijų požiūrio į Rūdninkų karinio poligono pirkimus, taip siekiant nediskredituoti šio Lietuvai ypatingai svarbaus karinio projekto.
Trečiadienį po Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio, kuriame buvo aptariamas Rūdninkų karinio miestelio projekto vystymas ir su „Fegda“ susiję klausimai, opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sakė, kad ne į visus keliamus klausimus sulaukta atsakymų.
R. Kaunas savo ruožtu teigė iš valstybės institucijų išgirdęs visą reikalingą informaciją, taip pat pabrėžė, kad visi su projektu susiję viešieji pirkimai vykdomi pagal galiojančius teisės aktus.
„Aš, man atrodo, išgirdau viską labai aiškiai ir tiksliai, jei liberalams trūksta dar informacijos, jie, be abejo, ją dar pasitikslins. Mano keliami buvo klausimai, kodėl istorija taip pučiama, jeigu ji prasidėjo dar prie pono Anušausko, tęsėsi prie pono Kasčiūno, prie Dovilės Šakalienės – jau man tenka komentuoti trijų ministrų darbą. Šitie klausimai gal sukėlė truputėlį tokį susierzinimą opozicijos pusėje, bet jie yra logiški“, – aiškino ministras.
„Kiek esu informuotas, (…) šiai dienai visi sprendimai yra atitinkantys įstatymų raidę“, – teigė R. Kaunas.
ELTA skelbė, jog, portalo „Delfi“ duomenimis, tarp 1,8 mlrd. eurų vertės Rūdninkų konkurso laimėtojų yra anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė „Rudina“ – pirmajame A dalies pirkime, galutinėje pasiūlymų eilėje ji užėmė pirmąją vietą, įmonės pateiktas projektas yra vertas 348,35 mln. eurų.
Įmonė „Rudina“ priklauso bendrovėms „Conres LT“ ir „Fegda“, pastaroji dar dažnai siejama su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
Portalas vėliau taip pat skelbė, kad Krašto apsaugos ministerija (KAM) galimą konkurso laimėtoją išrinko neatsižvelgdama į VSD pažymą dėl įmonės patikimumo, kur buvo užfiksuota, jog įmonė slepia dalį duomenų apie save pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą.
Tiesa, pati „Fegda“ teigė gavusi leidimą dirbti su mažesnio patikimumo informacija, kuri yra riboto naudojimo, o leidimo dirbti su informacija, pažymėta „visiškai slaptai“, negavo, nes nepateikė informacijos VSD apie mažos vertės įsigijimus iš trečiųjų šalių.
ELTA primena, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo, dar 2023 m., pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
