Kauno verslo klubo kalėdinis vakaras – tarpukario optimizmo dvasia atgimusioje „Dainoje“

2025-12-22 11:49
Ketvirtadienio vakarą Kauno verslo klubo bendruomenė ir klubo bičiuliai susirinko į kalėdinį vakarą, dedikuotą tarpukario Kaunui ir jo optimizmo architektūrai. Renginys vyko istorinėje erdvėje – atgimusiame kino teatre „Daina“, kuris po kruopščios restauracijos vėl tapo gyvu miesto kultūros tašku.

Istorinis kino teatras, laikomas vienu ryškesnių tarpukario architektūros objektų Kaune, šiam vakarui tapo ne tik fonu, bet ir svarbia pasakojimo dalimi. Pastato šeimininkas, Kauno verslo klubo narys Andrius Valatka vakaro metu pasidalino pastato atkūrimo istorija, restauravimo proceso užkulisiais ir vizija, kaip istorinė architektūra gali būti integruota į šiuolaikinį miesto gyvenimą.

T. Biliūno nuotr.

Renginio turinį praturtino tarpukario architektūros tyrėjo Vaido Petrulio pasakojimas apie moderniojo Kauno formavimąsi. Jis apžvelgė, kuo išskirtinė buvo to laikotarpio architektūra, kaip ji atspindėjo visuomenės ambicijas ir kodėl šiandien tarpukaris yra svarbi Kauno tapatybės dalis. Šis kontekstas suteikė vakarui ne tik šventinę, bet ir intelektualinę dimensiją.

T. Biliūno nuotr.

Kauno šokio teatras „Aura“ pristatė specialiai šiam vakarui kurtą pasirodymą, kuriame šiuolaikinė šokio kalba susiliejo su tarpukario dvasia. Prie „Dainos“ įėjimo svečius pasitiko autentiški tarpukario automobiliai, kurie leido dar prieš peržengiant slenkstį nusikelti į XX a. ketvirtąjį dešimtmetį. Tą pojūtį sustiprino ir vakaro aprangos kodas – svečiai buvo kviečiami rinktis tarpukario mados įkvėptus drabužius, paverčiant vakarą gyva istorine patirtimi.

T. Biliūno nuotr.

Kalėdiniame vakare dalyvavo Kauno verslo klubo nariai ir draugai, architektai, kultūros lauko atstovai, jauni miesto kūrėjai.

Kauno verslo klubo Kalėdinis vakaras tapo švente, kurioje susijungė miesto istorija, architektūra, kultūra ir šiandienos kūrybiškumas. Tai buvo ne tik metų pabaigos susitikimas, bet ir gyvas priminimas, kaip istorinės erdvės gali atgimti ir tapti šiuolaikinio miesto gyvenimo dalimi.

