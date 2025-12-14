Keisis „Regitros“ padalinių darbo laikas

„Regitros“ atstovų teigimu, atnaujintas darbo laikas leis klientams patogiau planuoti vizitus. Įvedus pamainų principą, daugiau specialistų galės aptarnauti klientus, todėl paslaugos bus suteikiamos greičiau.
Naujas darbo laikas taip pat sumažins vairavimo egzaminų laukimo trukmę – per savaitę bus galima papildomai priimti iki 130 praktikos ir 100 teorijos egzaminų.
Pokyčiai mažesniuose padaliniuose įsigalios nuo sausio 2 dienos, o didžiuosiuose miestuose – nuo vasario 2-osios.
