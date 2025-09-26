„Kesko Senukai“ tapo įgaliotu „Apple“ produktų pardavėju Baltijos šalyse

Autorizuoto „Apple“ pardavėjo (angl. „Apple Authorized Reseller“) statusas įmonei suteikia teisę pardavinėti visą „Apple“ produktų asortimentą, naudoti prekės ženklą rinkodaroje bei garantuoja, kad pirkėjai gaus originalius produktus su oficialia gamintojo garantija.
Kartu oficialūs „Apple“ partneriai įsipareigoja demonstruoti aukščiausią pardavimų ir aptarnavimo kokybę, investuoti į darbuotojų mokymus, techninę kompetenciją, įsipareigoti laikytis „Apple“ vizualinių bei kokybės standartų.
Nuo šiol „Senukų“ parduotuvėse pirkėjų lauks specialios „Apple“ produktų demonstracinės zonos, kuriose bus galima gauti profesionalią pagalbą iš specialiai apmokytų konsultantų bei išbandyti naujausius įrenginius. Tarp jų – ir šį mėnesį pristatyti naujieji „iPhone 17“ serijos išmanieji telefonai, „iPhone Air“, išmanieji laikrodžiai „Apple Watch Series 11“, „Apple Watch Ultra 3“ ir „Apple Watch SE 3“ bei belaidės ausinės „AirPods Pro 3“. Visus šio prekės ženklo produktus jau galima įsigyti ir elektroninėje parduotuvėje „Senukai.lt“.
„Senukų“ valdomą prekybos tinklą šiuo metu sudaro 94 nuosavos ir franšizės pagrindu veikiančios parduotuvės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Bendrovei priklauso ir elektroninę prekybą plėtojanti „Kesko Senukai Digital“, valdanti 6 elektronines parduotuves („Senukai.lt“, „1A.lt“, „K-Senukai.lv“, „1A.lv“, „K-Rauta.ee“ ir „1A.ee“).
