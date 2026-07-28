Keturiems Kauno apskrities projektams – per 62,8 mln. eurų

Agentūros teigimu, investicijos bus skirtos gamybos pajėgumų plėtrai, tvarių technologijų diegimui, moderniai gamybos įrangai bei darbuotojų mokymams.
„Lietuvos pramonės konkurencingumas priklauso nuo įmonių gebėjimo investuoti į pažangias technologijas, didinti produktyvumą ir kurti aukštą pridėtinę vertę. Šios investicijos padės stiprinti šalies pramonės potencialą, skatins tvarią transformaciją ir prisidės prie darbo vietų kūrimo regionuose“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Iš pradžių kvietimui buvo numatyta skirti 60 mln. eurų, tačiau finansavimą padidinus 2,81 mln. eurų, keturiems projektams artimiausiu metu bus skirta 62,81 mln. eurų ES investicijų.
Įgyvendinus projektus Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių ir Kėdainių rajonų savivaldybėse, planuojama sukurti beveik 900 tvarių darbo vietų.
Anot Inovacijų agentūros direktorės Monikos Paulės, didelis susidomėjimas kvietimu rodo, kad didelės pramonės įmonės yra pasirengusios investuoti į ilgalaikį augimą ir tvarią gamybą.
„Tokie projektai ne tik didina įmonių konkurencingumą, bet ir prisideda prie stipresnės regiono ekonomikos, pažangių technologijų diegimo bei aukštesnės kvalifikacijos darbo vietų kūrimo“, – pažymėjo M. Paulė.
Trys iš keturių finansuojamų projektų numato gaminti Strateginių technologijų Europai platformos technologijas. Pasak agentūros, tai reiškia, kad didžioji dalis finansuojamų investicijų prisidės prie ES strategiškai svarbių technologijų plėtros bei Lietuvos pramonės konkurencingumo stiprinimo.
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