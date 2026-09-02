Kockaras ketina supirkti likusias „Novaturo“ akcijas: atskleidė, kiek milijonų jam tai kainuotų

BNS skaičiavimais, tai „Novaturo“ akcininkui kainuotų apie 5,5 mln. eurų.
„Novaturas“ teigia gavęs pranešimą iš N. Kockaro apie Lietuvos banko sprendimą patvirtinti privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo supirkti likusias akcijas cirkuliarą, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė įmonė.
Oficialaus siūlymo kaina yra 87,7 cento už vieną trijų centų nominalios vertės akciją. Siūlymą įgyvendinti numatoma rugsėjo 7-21 dienomis.
Prievolė teikti oficialų siūlymą N. Kockarui kilo po to, kai per kapitalo pritraukimą jis įsigijo 10 mln. vienetų naujų akcijų ir taip savo dalį padidino nuo 23,4 proc. iki maždaug 65 proc. – daugiau kaip trečdalio akcijų savininkas privalo teikti oficialų siūlymą.
Kaip rašė BNS, N. Kockaras už maždaug 6,8 mln. eurų liepą įsigijo 10 mln. vienetų naujų „Novaturo“ akcijų, iš jų 3,4 mln. – pirmumo teise, o 6,57 mln. – jam pasirašius kitų bendrovės akcininkų nepasirašytas akcijas. Iš viso parduota 10,3 mln. vienetų naujų akcijų.
Akcijas dabar galės parduoti likę „Novaturo“ akcininkai: „Girteka Group“ vadovo Edvardo Liachovičiaus valdoma Lietuvos transporto, logistikos ir nekilnojamo turto plėtros bendrovė „Willgrow“ (iki naujos akcijų emisijos turėjusi 10,06 proc. akcijų), „Moonrider“ (6,96 proc.), „Rondam“ (4,57 proc.), kiti smulkieji akcininkai (55,28 proc.).
Naujausio akcininkų sąrašo įmonė Registrų centrui nėra pateikusi.
Naujausi komentarai