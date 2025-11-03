Kokie „Norfos“ sprendimai lemia, kad klientas kokybišką odinę avalynę įsigyja kelis kartus pigiau

„Prekyba batais turi du ryškius sezonus – vasaros ir žiemos avalynės. Todėl batus atrenkantiems ir kiekius užsakantiems specialistams kyla labai sudėtingas uždavinys – nuspėti, kokia bus batų paklausa beveik po metų, kad jų nei pritrūktų, nei liktų daug neparduotų“, – pasakojo Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje valdančios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius.
Kada pirkėjams ypač pasiseka
Pasak jo, sezono pabaigoje siekiama išparduoti kuo daugiau prekyboje dar esančių besibaigiančio sezono batų, todėl tuo metu juos įsigyjantiems pirkėjams pasiseka. Ne paslaptis, kad išpardavimų metu, pavyzdžiui, batai, parduodami ir pigiau nei prekybos tinklas už juos mokėjo įsigydamas, t. y. pigiau už savikainą. Mat prekybos tinklui racionaliau jų nesandėliuoti iki kito sezono, o gautus kad ir mažesnius pinigus toliau naudoti apyvartoje – kitoms prekėms įsigyti.
„Sezoninių prekių išpardavimai visame pasaulyje vyksta visuomet, nes niekuomet nenutaikysi užpirkti prekių tiek, kad per numatytą laiką parduotum 100 proc. Nors, remdamiesi istoriniais duomenimis, užsakomus sezoninių prekių kiekius kasmet tiksliname, – atviravo „Norfos“ vadovas. – Tačiau avalynės pardavimai labai priklauso nuo orų, o prieš 9 ar 12 mėnesių orų negali prognozuoti. Štai šiemet neturėjome nei tikros žiemos, nei karštos vasaros, todėl abiejų sezonų batų pardavimai nedžiugino.“
Kokybiška odinė avalynė – iki 50 Eur
„Mūsų tinkle batų parduodama labai dideli kiekiai. Jei lygintume su specializuotų avalynės tinklų parduotuvėmis, tai „Norfa“ pagal batų porų pardavimą gali lygintis su didžiausiais“, – teigė Kristina Juozulynė, „Norfos“ prekių grupės vadovė, kuri atsakinga už batų asortimentą ir jų užsakymus.
Pasak jos, pirkėjui, matyt, įdomi virtuvė, kaip batai užsakomi ir kodėl „Norfos“ lentynose jis randa vienus ar kitus batų modelius, spalvas, dydžius ir t. t.
„Rinkdama batus ateinančiam sezonui pirmiausia atsižvelgiu į mados tendencijas: kokios vyraus spalvos, formos, stilius ir t. t., – pasakojo „Norfos“ prekių grupės vadovė. – Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriame medžiagoms, iš kurios užsakome pagaminti avalynę. Beveik visus batus mums gamina iš natūralios odos, nes tokie batai mūsų pirkėjų vertinami labiausiai. Tiesa, dar vienas lygiavertis atrankos kriterijus – batų patogumas, o taip pat patvarumas, ilgaamžiškumas.“
Pasak jos, „Norfa“ įrodė, kad natūralios odos kokybiškos avalynės galima įsigyti ir už nedidelę kainą.
„Toks avalynės asortimentas – didelė „Norfos“ stiprybė. Mūsų siūloma odinė kokybiška, stilinga, patogi avalynė parduodama ypač konkurencingomis kainomis, pavyzdžiui, žieminiai natūralios odos aulinukai vidutiniškai kainuoja apie 50 Eur, – akcentavo „Norfos“ prekių grupės vadovė, kuri batų „Norfos“ pirkėjams „ieško“ jau daugiau nei 15 metų. – Beje, ne vieną kartą parodose mano atsirinkti batų modeliai buvo pastebėti bei pas tuos pačius gamintojus užsakyti ir šalies specializuotų avalynės tinklų atstovų, tad galima buvo palyginti kainas, kurios, dėl mažesnių „Norfos“ antkainių, kartais skirdavosi net du kartus. Suprantama, mes uždirbame ne tik iš avalynės, todėl ją pirkėjui galime pasiūlyti pigiau.“
Pasak D. Dundulio, žymiai mažesnės „Norfoje“ parduodamų batų kainos paaiškinamos ir tuo, kad tai mažmeninės prekybos tinklas, kuriam pagrindinį uždarbį atneša maisto produktai. Tiesa, batams mažmeniniame tinkle skiriama ir žymiai mažiau dėmesio, pavyzdžiui, pirkėjas neturi tikėtis, kad juos besirinkdamas sulauks konsultanto patarimų.
Konkuruoja su pasauliniais užsakovais
Jis atkreipia dėmesį, kad tokią konkurencingą kainą lemia ir dar kelios aplinkybės. „Norfos“ tinkle nėra parduodama avalynė, kuri turi žinomų pasaulyje prekių ženklų etiketes, nes jos kaina didelė jau vien todėl, kad yra pažymėta šių kompanijų logotipais. Batai „Norfoje“ išdėstomi gerokai glaudžiau nei specializuoto tinklo parduotuvėje, o tai taip pat turi įtakos kainai.
Kaip ir specializuoti avalynės parduotuvių tinklai, „Norfa“ batus gaminti užsako įvairiose Azijos šalyse, pastaruoju metu daugiausiai – Kinijoje. Ši šalis jau nėra pigiausia batų gamintoja Azijoje, bet per kelis dešimtmečius pasiekta kokybė vis tik skatina rinktis gaminti čia.
„Pastaraisiais metais Kinijos avalynės gamintojai labai ištobulėjo, jų gaminių kokybė tenkina ir mus, ir žinomiausius pasaulio prekių ženklus ar net aukštosios mados atstovus. Skaičiuojama, kad Azijoje pagaminama apie 88 proc., o Kinijoje apie 55 proc. visos pasaulio avalynės. Iš Kinijos gamintojų „Norfa“ atsiveža apie 90 proc. avalynės“, – teigė K. Juozulynė.
Ji atkreipia dėmesį, kad „Norfos“ pirkėjas daugiausiai ieško avalynės, kurią nori avėti kasdien, su ja jaustis patogiai ir pasivaikščiodamas, ir eidamas į darbą, biure ar net aktyviau leisdamas laisvalaikį.
Ir moterų, ir vyrų pėdos „išaugo“
Pasak „Norfos“ prekių grupės vadovės, nors batų mados kasmet keičiasi, bet užsakyti avalynę vyrams ir tenkinti jų poreikius žymiai parasčiau, nei įtikti moterims.
„Vyrai dažniau renkasi aktyvaus laisvalaikio, sportinę avalynę, o moterys žymiai daugiau nuperka madingos stilingos avalynės – batelių ir aulinukų, kurie tinka darbui biure, kasdienai. Labai išpopuliarėjo natūralios minkštos verstos odos žieminiai batai, įsispiriamos natūralios odos vyriškos ir moteriškos uždaro priekio basutės, – teigė K. Juozulynė. – Beje, kiekvienus parodoje atsirinktus batus prašau atsiųsti į Vilnių, kad galėtume juos pasimatuoti, pabandyti, ar tenkina kokybė, patogumas ir, galiausiai, ar nurodytas dydis atitinka realų. Mat nemaža dalis batų būna sumažinti.“
Batų dydžiai – dar vienas iššūkis. Ne tik todėl, kad jie gali neatitikti to, kas ant jų pažymėta. Gali būti, kad vienam ar kitam batų modeliui pirkėjų yra, bet likę dydžiai – netinkami.
„Pas gamintojus batus užsakome pristatyti didelėse dėžėse, kuriose telpa po 10 dėžučių porų batų. Mūsų užsakymu šias dėžes gamintojas sukomplektuoja įvairių dydžių batais, pavyzdžiui, po tris poras 43 ir 44, ir po dvi – 42 ir 45 dydžio. Gavę šias dėžes į savo centrinį sandėlį jų neardome, o iš karto siunčiame į parduotuves. Taip sutaupome labai daug laiko ir sumažiname kaštus, kurie galiausiai taip pat prisideda prie mažesnių batų kainų“, – aiškino D. Dundulis.
„Norfos“ prekių grupės vadovė atkreipia dėmesį, kad per jos 15 metų darbą ir vyrų, ir moterų pėdos gerokai „paaugo“. Dabar ji moterims beveik neužsakinėja 36 dydžio batų, o buvusio populiariausio 38 dydžio paklausa kasmet menksta, tačiau gerokai auga 39–40 dydžių poreikis. Vyrų anksčiau buvę populiariausi 42 dydžio batai dabar yra 43–44.
