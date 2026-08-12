Konkurencijos taryba netirs Telecentro paslaugų LRT kainodaros: kokias priežastis įvardijo?

Taryba trečiadienį pranešė netenkinusi Telecentro prašymo išsiaiškinti, ar Ryšių reguliavimo tarybos (RRT) numatytas naujas visuotinės ekonominės svarbos paslaugų reguliavimo apskaitos modelis nevaržo Telecentro veiklos.
„Toks tyrimas neatitiktų institucijos veiklos prioriteto – atlikti tyrimus, kurie reikšmingai prisidėtų prie veiksmingos konkurencijos apsaugos ir vartotojų gerovės“, – pranešė taryba.
Telecentras tarybai nurodė pagal naują apskaitą už LRT teikiamas paslaugas negaunantis pagrįstos grąžos, o pajamos iš jos nepadengia jo sąnaudų.
Konkurencijos taryba savo ruožtu aiškino, kad prašymas labiau susijęs su Telecentro ekonominiais interesais – už paslaugą gaunamos kompensacijos dydžiu, o ne konkurencijos iškraipymu: „Pareiškėjas nepateikė konkrečių ekonominių duomenų ar analizės, kuri leistų pagrįstai manyti, jog skundžiamas reguliavimas galėtų turėti tiesioginį neigiamą poveikį galutinių vartotojų galimybėms naudotis paslaugomis, jų kokybei, pasirinkimui ar kainai.“
RRT savo ruožtu nurodė, kad galiojanti metodika yra tinkama ir pagrįsta, o klausimai dėl Telecentro investicijų grąžos, sąnaudų paskirstymo ir kitų parametrų buvo įvertinti ją rengiant, viešų konsultacijų metu.
Jos teigimu, metodika būtina, nes Telecentro kainodaros neformuoja rinka.
„RRT nustatyta metodika remiasi principu, kad Telecentro LRT teikiamų paslaugų kaina turi būti pagrįsta faktiškai ir pagrįstai patiriamomis sąnaudomis, įskaitant protingą investicijų grąžą. Tokia tvarka būtina todėl, kad pagal galiojantį įstatymą Telecentras turi išimtinę teisę teikti šias paslaugas LRT, todėl jų kaina nesusiformuoja konkurencinėje rinkoje“, – komentare BNS teigė RRT.
Pasak jos, ateityje įstatymai turėtų būti keičiami, kad paslaugas galėtų teikti ne tik Telecentras, bet ir rinkos dalyviai: „Kainą galėtų formuoti pati rinka, o sudėtingo valstybės pagalbos ir kompensavimo mechanizmo nebereikėtų.“
Be to, institucijos teigimu, ginčas tarp Telecentro ir LRT tuo pačiu klausimu sprendžiamas Regionų administraciniame teisme, kuris bylą išnagrinės efektyviau.
Tarybos sprendimas per mėnesį gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.
Kaip rašė BNS, Seimas prieš maždaug dvejus metus įpareigojo RRT vertinti Telecentro paslaugų kainodaros pagrįstumą, jam ir LRT dėl to besiginčijus teisme.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pernai liepą galutinai nusprendė, kad Telecentras netaikė LRT nesąžiningos kainodaros bei neprivalo grąžinti visuomeniniam transliuotojui permoka traktuotų 327 tūkst. eurų.
Telecentro pajamos iš radijo ir televizijos programų siuntimo pirmąjį šių metų pusmetį siekė 3,76 mln. eurų.
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