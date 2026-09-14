Kukuraitis: demokratai, priešingai, siūlys didinti mokestį loterijų verslui

„Reikia kalbėti ne apie mažinimą iš tų 18 proc. (biudžeto pajamų – ELTA), reikėtų papildomų (…) ieškoti sprendimų, kaip finansuoti nevyriausybinių organizacijų veiklą – tikrai reikia tai daryti, nes nevyriausybinės organizacijos daug prisideda prie šviečiamosios dalies ir (…) nepriklausomybių prevencijos dalyje“, – žurnalistams Seime pirmadienį teigė L. Kukuraitis.
Finansų ministerija praėjusią savaitę registravo projektą, kuriame dabar taikomą 18 proc. tarifą numatoma išskaidyti – 10 proc. mokesčio skirti į biudžetą, dar 8 proc. – nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams.
Anot sveikatos apsaugos ministro, kitų metų valstybės biudžete yra didelių poreikių, kuriems gali trūkti finansavimo.
„Šito reguliavimo (siūlomo Finansų ministerijos – ELTA) mes nepalaikome ir turime net alternatyvių, stipresnio apmokestinimo šios srities (siūlymų – ELTA). Tai būtų vienas iš finansavimo šaltinių, žiūrint į tuos didžiulius poreikius, kuriuos šis biudžetas atneš – tiek šeimos politikos, tiek sveikatos srityje, tiek kitose, kur poreikiai yra dideli“, – tikino L. Kukuraitis.
Finansų viceministras Januš Kizenevič anksčiau Eltai nurodė, jog bendros mokestinės naštos loterijų organizatoriams naujajame projekte keisti nenumatoma – jie turėtų mokėti tuos pačius 18 proc. nuo nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės.
Kaip teigiama projekte, jei minėti pakeitimai būtų priimti, biudžetas kasmet netektų 11,9 mln. eurų – ši suma apskaičiuota atsižvelgiant į loterijų organizatorių praėjusių metų veiklos rodiklius.
Aiškindama siūlymą, ministerija teigia – loterijų veikla yra susijusi su plačiosios visuomenės dalyvavimu, todėl reikalinga tvarka, kuri užtikrintų, kad dalis pajamų būtų tiesiogiai naudojama visuomenės gerovei kurti.
ELTA primena, jog politikai ne kartą siūlė keisti azartinių lošimų ir loterijų apmokestinimo tvarką, didinant tarifus – Seime jau anksčiau priimti tai numatantys pakeitimai, buvo ir iniciatyvų įvesti papildomą progresinį lošimų apmokestinimą.
Visgi Vyriausybė jau išsakė nuomonę, kad dabar tokia našta sektoriui būtų per didelė.
Šiuo metu, organizuojant stalo lošimus, bingą, totalizatorių lažybas ir nuotolinius bei lošimus automatais, gautų įplaukų sumai taikomas 22 proc. tarifas, skaičiuojant atėmus faktiškai išmokėtus laimėjimus.
Pernai tuometiniams valdantiesiems diskutuojant apie mokesčių reformą, svarstyta įvesti naujus aplinkosaugos ir azartinių lošimų mokesčius, tačiau galutiniame variante, kurį priėmė Seimas, šių siūlymų nebuvo.
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