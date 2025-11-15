Kylanti „Rheinmetall“ gamykla kai kuriems vis dar kelia abejonių

Vis dėlto kai kurie gyventojai abejoja, ar tikrai miestelio ir jo apylinkės sulauks daugiau investicijų, o žmonės – progų įsidarbinti.
Baisogalos seniūnijos ir Radviliškio rajono vadovai savo ruožtu viliasi, kad investicija atneš apčiuopiamą finansinę naudą – pirmiausiai, pritrauks daugiau investicijų, naujų verslų bei naujakurių, įskaitant aukštos kvalifikacijos specialistus. Tikimasi, kad dalis jų bus vietos jaunimas.
„Vis tiek (gamyklos – BNS) darbuotojams reikės valgyti, reikės ir kažkur apsipirkti. Galbūt atsiras šeimų, kurios norės pas mus įsikurti, kad nereikėtų važinėti toliau į darbą“, – BNS sakė Baisogalos seniūnė Renata Masiulienė.
„Kai ateina tokios investicijos, jos sukuria ir aplinkui satelitines investicijas. Natūralu, kad atsiras daugiau nišų ir maitinimo, ir aptarnavimo sektoriams, transportui, visoms kitoms veikloms mūsų rajono“, – BNS teigė Radviliškio meras Kazimieras Račkauskis.
Baisogala turi ką pasiūlyti
Baisogalos seniūnės R. Masiulienės teigimu, būsimai gamyklai ir jos darbuotojams turės ką pasiūlyti ir miestelis, todėl jame laukiama naujakurių. Panašiai kalbėjo ir kiti BNS kalbinti vietos gyventojai.
„Mano vyras vokietis, jis čia grįžo, džiaugiasi Lietuva, džiaugiasi Baisogala ir mato ateitį darbo vietoms, jaunimui“, – teigė viena vardo atskleisti nenorėjusi baisogalietė.
Pasak R. Masiulienės, miestelyje yra gimnazija, mokykla-darželis, kultūros centras, dvi medicinos įstaigos, sporto klubas, teniso aikštynas bei dvaras su parku.
Kaip privalumą seniūnė nurodė ir patogią Baisogalos vietą – gyvenvietė yra mažiau nei valanda kelio nuo Šiaulių ir Panevėžio, greitai pasiekiamas ir Kaunas.
Ji teigė matanti būsto pirkėjų aktyvumą – butai jau išpirkti anksčiau „kaip ir mirusiomis“ laikytose gyvenvietėse, pavyzdžiui, netoliese esančiame Pakiršinyje, kurio daugiabučiuose, anot seniūnės, laisvų butų nebėra.
„Baisogala tikrai gali daug ką pasiūlyti. Ir netgi šiuo metu, jeigu žmonės ieško buto, tai jau dabar nėra paprasta jį nusipirkti, tikrai matome padidėjusias kainas“, – BNS kalbėjo R. Masiulienė.
„Tai siejame su ta žinia, kad ateina toks investuotojas“, – pridūrė ji.
Gyventojai tikisi geresnių kelių
„Gyventojai kalba, kad norėtųsi, jog su tos gamyklos atėjimu pajustų kažkokią naudą“, – BNS sakė Radviliškio rajono meras K. Račkauskis.
Savo ruožtu BNS kalbinti Baisogalos gyventojai tikino, jog pirmiausia tikisi investicijų į aplinkinę infrastruktūrą, kelius.
„Gal bus geresnė infrastruktūra padaryta ir geresni keliai, bus daugiau gyventojų, žmonių. Vienu žodžiu, gali būti viskas geriau“, – BNS pasakojo savo vardo nenorėjusi atskleisti Baisogalos gyventoja.
„Gerai, kad ateina (statoma „Rheinmetall“ gamykla – BNS), kokius nors kelius pakeis. Geras dalykas, kad ateina“, – prie savo parduotuvės Baisogaloje BNS teigė jos savininkas ir vadovas Artūras Radžiūnas.
Jie tik sau pasistatys gamyklėlę ir viskas.
Meras K. Račkauskis savo ruožtu patikino, kad nors į būsimą gamyklą vedančiais naujais keliais daug gyventojų, tikėtina, nesinaudos, susisiekimo būklė vis vien turėtų gerėti: „Apskritai toks objektas ateidamas į rajoną, manau, pritrauks ir daugiau lėšų ir keliams, ir infrastruktūrai.“
Vis dėlto daugiau investicijų tikisi ne visi gyventojai.
„Nesitikim, kad (...) investuos, švaistys pinigus. Ne, jie tik sau pasistatys gamyklėlę ir viskas“, – BNS sakė neprisistatęs Baisogalos gyventojas.
Tuo metu susisiekimas tarp miestelio ir gamyklos statybvietės jau atnaujintas – vietoj žvyrkelio nutiestas naujas, platesnis asfaltuotas kelias.
Dalis vietinių skeptiški dėl naujų darbo galimybių
BNS rašė, kad Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti mažiausiai 150 naujų darbo vietų, tačiau per statybų pradžios ceremoniją „Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris užsiminė, kad čia keliomis pamainomis ilgainiui galės dirbti iki 400 žmonių.
BNS kalbinta baisogalietė tikino, jog be investicijų į infrastruktūrą taip pat laukia daugiau gyventojų į miestelį atvykus „Rheinmetall“ gamyklos darbuotojams. To paties laukia ir miestelio seniūnė.
„Be abejo, pas mus tiek tų darbuotojų bus sunku surasti, bet tikimės, kad žmonės į mūsų kraštą plūs ir gyventojų daugės Baisogaloje“, – vylėsi R. Masiulienė.
Jos teigimu, daug miestelio gyventojų dabar dirba Šiauliuose, Panevėžyje ar kituose miestuose, o „Rheinmetall“ gamykla galbūt suteiks jiems galimybę dirbti arčiau namų.
Parduotuvės vadovas A. Radžiūnas vis dėlto abejojo, ar vietiniams atsiras daugiau galimybių įsidarbinti, nes gamyklai reikės specifinių kvalifikacijų žmonių, kurių Baisogaloje nėra.
„Darbo vietų tikrai ne (nepadaugės – BNS). Šovinių bus daug, bet ne darbo vietų, jų tikrai nebus. Vis tiek ten specialistai yra, jie juos savo turi“, – teigė miestelio gyventojas.
Miestelio ir Radviliškio rajono vadovai pripažįsta, kad aukštos kvalifikacijos darbuotojų, kurių reikės gamyklai, pasiūla rajone yra menka, tačiau bus siekiama ją kurti.
Mero teigimu, savivaldybė laukia, kol „Rheinmetall“ pateiks sąrašą, kokių specialistų gamyklai reikės, – jį turint kartu su mokslo įstaigomis bus siekiama dalį žmonių paruošti.
„Esame pasirašę sutartis su universitetais, turime profesinę mokyklą mūsų rajone. Labai laukiame to sąrašo, kad galėtume informuoti universitetus, kokių specialistų mums reikės. Taip pat informuoti Radviliškio rajono jaunimą, būsimus ir esamus studentus, kad galbūt rinktųsi tas specialybes, kurios už metų, dviejų bus labai aktualios mūsų rajone“, – kalbėjo K. Račkauskis.
Pasak R. Masiulienės, dalis vietos verslo laukia galimybių ir prisidėti prie gamyklos statybų: „Yra buvusi mašinų gamykla, kuri galvoja, kad kažkaip galbūt bus įtraukta (į gamyklos statybas – BNS). Bet viską lems rangovo pasirinkimai.“
260–300 mln. eurų preliminarios vertės amunicijos gamykla statoma 340 hektarų plote, Kemėrų kaime, maždaug 6 km nuo Baisogalos. Joje kasmet planuojama pagaminti dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių.
Projektą „Rheinmetall“ įgyvendina su Lietuvos valstybės valdomomis įmonėmis – „Epso-G“ įmone „Epso-G Invest“ ir Giraitės ginkluotės gamykla, o generalinė statybos rangovė yra Panevėžio bendrovė „PST Group“.
Planuojama, kad „Rheinmetall“ amunicijos gamykla gamykla pradės veikti 2027-ųjų pradžioje.
