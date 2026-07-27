Laiminga višta – skanesnis kiaušinis: kaip užtikrinti gerovę savo paukščiams?

Laikant vištas asmeninėms reikmėms jokių papildomų leidimų iš VMVT nereikia. Vis dėlto, kalbant apie tikslius skaičius ir apribojimus, svarbu atskirti komercinį ūkį nuo privačios sodybos:
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Komerciniuose paukštininkystės ūkiuose taikomi specialūs Vištų dedeklių gerovės reikalavimai, kuriuose tiksliai numatyti plotai ir paukščių skaičius vienetais (ši tvarka taikoma ūkiams, kuriuose laikoma 350 ir daugiau vištų). Pažymėtina, kad šie reikalavimai netaikomi paukštininkystės ūkiams, kuriuose laikoma mažiau kaip 350 vištų dedeklių, išskyrus ūkius, kuriuose laikoma nuo 51 iki 349 vištų dedeklių ir kurie tiekia rinkai kiaušinius.
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Privačių teritorijų ir asmeninių ūkių atžvilgiu nei specialiuose vištų gerovės, nei bendruosiuose Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimuose nėra išskirta, kiek tam tikroje teritorijoje galima laikyti vištų.
Kaip pažymi VMVT, savivaldybių administracijoms yra suteikta teisė ūkinių gyvūnų laikymo taisykles tikslinti savarankiškai. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė bendras gyvūnų laikymo taisykles turi, tačiau specifinių apribojimų dėl vištų laikymo nėra patvirtinusi. Tai reiškia, kad paukščių laikymo sąlygos turi atitikti bendruosius minimalius ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimus ir specialiuosius reikalavimus, taikomus vištų dedeklių laikymui, o svarbiausia taisyklė yra paprasta – laikomi gyvūnai jokiu būdu negali išeiti už žemės valdos ribų.
Patarimai vištų augintojams
Višta – gyva būtybė, turinti savo charakterį, įpročius ir aiškius gerovės poreikius. Norint, kad paukščiai jaustųsi saugiai, nesirgtų ir kasdien džiugintų savo guvumu, nepakanka vien tik aptvaro – jiems reikia tikro komforto:
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Erdvė ir laisvė kapstytis: vištoms būtina erdvė ir švarus pakratų plotas (su šiaudais ar pjuvenomis), kurioje galėtų saugiai kapstytis ir ieškoti skanėstų.
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Saugios laktos poilsiui: naktį vištos mieliau renkasi miegoti ant pakeltų laktų, o ne ant grindų – tai joms natūralus apsaugos instinktas. Laktos turi būti įrengtos patogiame aukštyje, neaštriomis briaunomis, kad paukščiai galėtų ramiai pailsėti.
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Privatus kampelis kiaušiniams: dėjimui reikalingas tamsesnis, ramus ir švarus lizdas be vielinio tinklelio, kad paukščiai nesusižeistų kojų.
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Grynas oras ir saulės vonios: jei įmanoma, išleiskite vištas į lauko aptvarą. Saulės šviesa, žolė ir vabzdžiai – geriausi natūralūs vitaminai. Vis dėlto, atsižvelgiant į paukščių gripo riziką, lauko aptvarus rekomenduojama apsaugoti nuo galimo kontakto su laukiniais paukščiais (pavyzdžiui, įrengti stogelius ar tinklus iš viršaus), taip pat nepamiršti pasirūpinti šešėliu.
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Tvarkinga aplinka: susidaręs mėšlas ir panaudoti pakratai turi būti tvarkomi atsakingai bei saugiai aplinkos atžvilgiu – tam skirtas Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, padedantis išvengti nemalonių kvapų ir kaimynų skundų.
Kasdienę priežiūrą sudaro kelis esminiai aspektai: kiekvieną rytą atlikite paukščių apžiūrą – sveika višta yra guvi, akylai stebi aplinką, jos akys skaisčios, o plunksnos tvarkingos. Pagal įstatymus, augintojai privalo užtikrinti, kad paukščiai būtų laiku lesinami, girdomi ir gautų veterinarinę pagalbą, jei susirgtų. Tinkamos laikymo sąlygos, įskaitant švarą ir triukšmo mažinimą, užtikrinamos reguliariai keičiant pakratus bei šalinant susikaupusias išmatas – tai apsaugo paukščius nuo ligų, o jūsų kiemą – nuo nemalonių kvapų, kurie dažnai sukelia nepatogumų kaimynystėje Paukštidėje taip pat verta vengti staigaus triukšmo. Ramybė vakare užtikrinama suteikiant vištoms natūralų sutemų periodą (prieblandą), kad jos ramiai sutūptų ant laktų ir pailsėtų.
Kai vištos gauna deramą dėmesį ir jaučiasi saugiai, jos tampa ramios, o jų laikymas asmeninėms reikmėms tampa vienu malonumu tiek pačiam šeimininkui, tiek aplinkiniams.
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