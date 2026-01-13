„Lidl“ atidarymo proga Kaune – galimybė laimėti kelionę su rinktine į krepšinio rungtynes

„Tęsiame plėtrą Lietuvoje ir Naujuosius metus pradedame puikiomis žiniomis kauniečiams, kadangi šią savaitę atidarysime dar vieną parduotuvę. Žinodami kauniečių meilę krepšiniui, pirkėjams paruošėme ir ypatingą galimybę – klientai sausio 15-18 dienomis apsipirkę bent už 15 Eur naujoje parduotuvėje, galės dalyvauti specialiame žaidime ir laimėti du kelialapius dviems į Pasaulio čempionato atrankos rungtynes Islandijoje kartu su Lietuvos krepšinio rinktine“, – kalbėjo „Lidl Lietuva“ korporatyvinių reikalų ir komunikacijos vadovas Antanas Bubnelis.
Jis atkreipia dėmesį, kad norint dalyvauti žaidime, svarbu nepamiršti savo „Lidl Plus“ programėlėje pasirinkti „Kaunas Plaza“ parduotuvę kaip „Mano parduotuvė“, nuskenuoti „Lidl Plus“ apsipirkimo metu ir aktyvinti žaidimo bilietą. Į kelialapį įskaičiuoti skrydžiai, apgyvendinimas viešbutyje bei bilietai į rungtynes.
Taip pat pirmam šimtui apsipirkusių klientų bus išdalinti marškinėliai su LIETUVA BASKETBALL užrašu – kad pergalių naujaisiais metais būtų galima siekti pasipuošus tinkama atributika.
Atidarymo proga – tradicinė šventė ir ypatingi pasiūlymai
„Tai bus 18-oji „Lidl“ parduotuvė Kaune, tad dar daugiau mūsų pirkėjų ji bus arčiau namų ar lengviau pasiekiama. Parduotuvė įsikūrusi naujame prekybos parke Taikos prospekte, todėl bus patogi ne tik gyvenantiems bei dirbantiems šioje miesto dalyje, tačiau ir važiuojantiems šia intensyvia miesto arterija. Tradiciškai atidarymo rytą surengsime ir šventę miesto bendruomenei“, – pasakojo A. Bubnelis.
Sausio 15 d. 8 valandą ryto, atidarant parduotuvę, klientai bus vaišinami karštais gėrimais ir saldumynais, pirmieji pirkėjai dovanų gaus specialiai atidarymui pagamintus daugkartinius pirkinių maišelius, šimtui pirmųjų pirkėjų bus įteikti ir laisvalaikio marškinėliai su Lietuvos krepšinio simbolika. Be visų pramogų atidarymo proga klientų lauks specialūs pasiūlymai tiek maisto, tiek ir ne maisto prekėms, kurie leis apsipirkti už jau įprastą žemą „Lidl“ kainą.
Pavyzdžiui, atidarymo proga įsigyti akumuliatorinį sauso ir drėgno valymo siurblį „Parkside“ bus galima net su 74 proc. nuolaida – vos už 15 Eur. Su 69 proc. nuolaida bus galima įsigyti langų valytuvą-siurblį „Leifheit“, o vos už 5 Eur 8 daiktadėžių rinkinį „Livarno“. Išskirtiniai pasiūlymai bus taikomi ir maisto prekėms, pavyzdžiui, sviestas „Pilos“ kainuos vos 0,99 Eur, o riešutų mišinys „Alesto“ – 1,99 Eur. Pasinaudoję „Lidl Plus“ programėle, galės dar labiau sutaupyti – 1 l alyvuogių išspaudų aliejaus kainuos tik už 2,89 Eur, raikyta sumuštinių duona – 0,49 Eur bei daug kitų žemos kainos pasiūlymų.
Atidarymo dieną naujoji parduotuvė duris atvers 8 valandą, kitomis dienomis pirkėjų ji lauks nuo 8 iki 22 valandos.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 83 „Lidl“ parduotuvėse 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.
