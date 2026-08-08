„Lidl“ plečiasi Kaune – Rokeliuose atidaryta jau 20-oji parduotuvė mieste

Parduotuvės atidarymas Kaune sulaukė didelio dėmesio ir klientų susidomėjimo. Dar prieš parduotuvei atveriant duris būriavosi kauniečiai, laukiantys naujosios parduotuvės atidarymo. Šia proga klientų laukė įvairios pramogos, vaišės, specialūs pasiūlymai tiek maisto, tiek ir ne maisto prekėms, kurie leidžia apsipirkti už jau įprastą žemą „Lidl“ kainą.
Naujoji parduotuvė yra įprasto ir daugeliui pirkėjų puikiai pažįstamo formato. Parduotuvėje veikia įprastinės ir savitarnos kasos. XXL savitarnos kasos puikiai pritaikytos esant didesniems pirkiniams bei greitiems apsipirkimams. Skaičiuojama, kad savitarnos kasose atsiskaityti už prekes galima per vidutiniškai 2 minutes.
Šalia parduotuvės taip pat įrengta itin patogi ir erdvi automobilių stovėjimo aikštelė, kuri leis visada rasti vietos automobilio parkavimui ir užtikrins greitą ir patogų apsipirkimą. Parduotuvė taip pat patogi ir elektromobilių vairuotojams – šalia parduotuvės yra parkavimų vietų, kuriose galima pasikrauti elektromobilį.
Parduotuvės komandą sudaro maždaug 30 darbuotojų. Konkurencingiausią iš didžiųjų prekybos tinklų atlyginimus mokančio „Lidl“ vidutinis atlyginimas, „Rekvizitai.lt“ 2026 metų gegužės mėnesio duomenimis, siekė 3077 eurus prieš mokesčius.
Patogesnė infrastruktūra ir sklandus susisiekimas
„Naujoji parduotuvė duris atvėrė patogioje ir kauniečiams svarbioje vietoje – ties Rokelių gatvės pradžia, kuri sujungia Panemunę su sparčiai augančiomis Rokelių ir Rokų gyvenvietėmis. Džiaugiamės galėdami ne tik atidaryti naują parduotuvę, bet ir prisidėti prie aplinkos bei infrastruktūros tvarkymo. Sutvarkėme iki šiol buvusią laisvą erdvę, įrengėme patogų įvažiavimą iš Rokelių gatvės per naują S. Fanstilio gatvės atkarpą bei atnaujinome pėsčiųjų infrastruktūrą, kad aplinkinių rajonų gyventojai mus pasiektų saugiai ir patogiai“, – teigė „Lidl Lietuva“ komunikacijos ir korporatyvinių reikalų vadovas Antanas Bubnelis.
Tęsdamas bendradarbiavimą su miestu, prekybos tinklas savo lėšomis reikšmingai prisidėjo prie vietos susisiekimo gerinimo. Eismo saugumui užtikrinti Marijampolės plente įrengtos papildomos greitėjimo, lėtėjimo ir posūkio juostos. Taip pat atnaujinta Rokelių gatvė: čia įrengta papildoma eismo juosta, dvi naujos viešojo transporto stotelės su pėsčiųjų takais bei saugi, apšviesta pėsčiųjų perėja. Be to, sankryžoje su Rokelių gatve nutiesta dalis būsimos S. Fanstilio gatvės. Dėl šių pokyčių parduotuvė bus patogiai pasiekiama tiek vietos gyventojams, tiek miestiečiams, šia eismo arterija vykstantiems tranzitu.
Iš viso šiuo metu Lietuvoje veikia 87 „Lidl“ parduotuvė 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
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