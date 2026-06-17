„Via Lietuva“: pradedamas šio ruožo daugiau kaip 11 km krašto kelio remontas

Remontuojamas ruožas prasideda 23,978 kilometre, pravažiavus Ramoniškių ir Užubalių kaimus, ir tęsiasi iki 35,618 kilometro – už sankryžos su krašto keliu Nr. 149 Smilgiai–Pakruojis. Projekto rangovas – AB „HISK“, sutarties vertė siekia 5,5 mln. eurų su PVM.
„Regionų gyventojai laukė daugiau nei penkmetį ir pavargo nuo pažadų bei popierinių planų. Pakruojo rajone prasideda realūs darbai. Po jų nusidėvėjusi kelio danga, nesaugios sankryžos ir prastos būklės tiltas per Obelę liks praeityje. Bus sutvarkytas kelias, atnaujintos visos aštuonios autobusų stotelės, o kelionės taps saugesnės ir patogesnės vairuotojams, viešojo transporto keleiviams bei pėstiesiems. Tokie projektai gal ir nepatenka į skambiausias antraštes, tačiau būtent tokių pokyčių kasdienėse kelionėse labiausiai laukia regionų gyventojai“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Prastos būklės keliai regionuose yra didelė problema - beveik pusė (44,9 proc.) jų yra nusidėvėję, todėl nuosekliai didiname tvarkomų krašto kelių kilometrų skaičių. Šis kelias jungia Šiaulius, Pakruojį, Pasvalį ir yra svarbus kasdienis maršrutas vietos gyventojams bei verslui. Užbaigus darbus, ši atkarpa taps kokybišku ir saugiu susisiekimo keliu“, – sako AB „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Tvarkomo kelio ruožo danga yra nusidėvėjusi – joje susiformavę skersiniai ir išilginiai plyšiai, yra išdaužų. Vietomis nutrupėję dangos kraštai, kelkraščiai, o kai kuriose atkarpose pablogėjęs paviršinio vandens nuvedimas. Įgyvendinant projektą, bus sutvarkytos esamos dangos pažaidos – sandarinami plyšiai, atnaujinamos pažeistos dangos vietos, tvarkomi kelkraščiai. Taip pat bus atnaujintos nuovažos, įrengtas naujas horizontalusis ir vertikalusis ženklinimas.
Projekte dėmesys skiriamas ir eismo saugai – numatyta pertvarkyti 27,483 km esančią sankryžą su krašto keliu Nr. 212 Radviliškis–Pakruojis, 30,752 km sankryžą su rajoniniu keliu Nr. 2911 Pakruojis–Sosdvaris–Mikoliškis bei 34,144 km esančią sankryžą į degalinę. Jose numatomi eismo organizavimo sprendiniai, padėsiantys gerinti transporto priemonių judėjimą ir didinti visų eismo dalyvių saugumą.
Projekto metu suplanuota atnaujinti ir visas aštuonias šiame ruože esančias autobusų stoteles. Jose bus įrengti nauji peronai, suoliukai, šiukšliadėžės. Nuo stotelių iki artimiausių sankryžų numatyta nutiesti 1,5 m pločio pėsčiųjų takus, per pagrindinį bei šalutinius kelius – nežymėtas perėjas. Ši infrastruktūra bus pritaikyta žmonėms su negalia – įrengti taktiliniai paviršiai, nužeminti bortai.
Projekte numatyta tvarkyti kelio 26,782 km esantį tiltą per Obelę. 1968 m. pastatyto tilto būklė prasta: pažeista važiuojamosios dalies danga, nusidėvėję deformaciniai pjūviai, nesandari hidroizoliacija, vietomis pažeistos gelžbetoninės konstrukcijos.
Atliekant tilto remonto darbus bus pakeista asfalto danga ir hidroizoliacija, įrengta nauja vandens nuvedimo sistema, suremontuotos perdangos ir atramos, įrengti nauji deformaciniai pjūviai, atraminiai guoliai bei atitvarai. Taip pat bus sutvarkyti prietilčiai, įrengti nauji kūgio šlaitų tvirtinimo elementai ir išvalyta upės vaga.
Įgyvendinus projektą pagerės eismo sauga ir kelionių komfortas, o atnaujinta infrastruktūra prisidės prie saugesnių ir patogesnių kelionių.
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