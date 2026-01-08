Lietuvoje veikiantis „Fjord Bank“ turės naują šeimininką

Įmonės pasirašė susitarimą dėl 100 proc. „Fjord Bank“ akcijų pirkimo-pardavimo, pranešė „Zilch“.
Anot pranešimo, įsigijimas suteiks „Zilch“ Europos banko licenciją ir sudarys sąlygas spartesnei bendrovės plėtrai Europoje. „Zilch“ Lietuvoje planuoja įsteigti Europos būstinę.
„Sujungę „Fjord“ bankines kompetencijas ir reguliacinę struktūrą su „Zilch“ duomenų, DI ir veikimo modeliu, galėsime išplėsti naujos kartos vartotojų finansų sprendimus visoje Europoje, kaip tai padarėme Jungtinėje Karalystėje“, – pranešime teigė „Zilch“ bendraįkūrėjas ir vadovas Philipas Belamantas (Filipas Belamantas).
„Prisijungimas prie „Zilch“ atveria galimybę spartinti augimą, išplėsti produktų pasirinkimą klientams ir pasiekti žymiai platesnę vartotojų auditoriją“, – pranešime teigė „Fjord Bank“ vadovas Veiko Kandla.
Sandorį planuojama užbaigti 2026 metų antroje pusėje gavus reguliuotojų patvirtinimus.
Nuo 2021 metų veikiantis „Fjord Bank“ teikia vartojimo finansavimo ir taupymo paslaugas.
Anot pranešimo, per pastaruosius metus „Zilch“ pritraukė daugiau nei 150 mln. eurų skolinto ir nuosavo kapitalo, viršijo 171 mln. eurų metinių pajamų, gavo antrąją Jungtinės Karalystės FCA mokėjimo licenciją, pristatė DI paremtą „Zilch Intelligent Commerce“ produktą ir peržengė 5,5 mln. registruotų vartotojų ribą.
Naujausi komentarai